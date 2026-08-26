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Росіяни атакували енергооб’єкт на Чернігівщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни атакували енергооб’єкт на Чернігівщині
Енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація
фото: Reuters (ілюстративне)

Знеструмлено близько 7 тис. абонентів у місті Прилуки

На Чернігівщині внаслідок атаки росіян ввечері 26 серпня пошкоджено енергооб'єкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівобленерго».

«Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено близько 7 тисяч абонентів у місті Прилуки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики приступлять до огляду обладнання і виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, російські окупанти восени та взимку можуть продовжити атакувати українську енергетику, військові об'єкти, оборонно-промисловий комплекс, логістику та автозаправні станції. За даними воєнної розвідки, перелік основних цілей російських атак суттєво не зміниться.

До слова, наступна зима може стати складною для української енергосистеми через наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі. Найбільший ризик виникне у разі тривалого зниження температури до -10°C і нижче.

Аналітики вважають, що Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, щоб компенсувати військові невдачі та перекрити дедалі більший внутрішній тиск у РФ. Припускається, що цього разу під ударом опиниться не лише енергетична система України. Для максимального ускладнення військової логістики та цивільного життєзабезпечення російська армія може атакувати залізничну та водну інфраструктуру.

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Теги: Чернігівщина війна енергетика

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