Глава зовнішньої розвідки РФ розкрив деталі зустрічі з директором ЦРУ

Сергій Наришкін підтвердив особисті переговори з Джоном Реткліффом у Москві, однак зміст розмови назвав «делікатною справою»

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін підтвердив, що зустрівся з директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його неанонсованого візиту до Москви 25 серпня. За словами російського посадовця, керівники спецслужб обговорили низку питань, однак їхній зміст він розкривати не став. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Наришкін заявив, що не вважав зустріч із керівником американської розвідки чимось незвичайним. Він пояснив, що контакти між керівниками спецслужб різних країн були частиною їхньої повсякденної роботи.

«Практика діяльності спецслужб, зустрічі керівників або особисті зустрічі в онлайн-форматі – це частина нашої роботи. Наприклад, я практично щотижня зустрічаюся з керівником тієї чи іншої спецслужби, розвідувальної організації з усіх континентів світу, тому і ці зустрічі – це робочий формат», – заявив Наришкін.

Глава російської зовнішньої розвідки підтвердив, що під час переговорів сторони порушили одразу декілька тем. Водночас конкретизувати їх Наришкін відмовився.

За його словами, вони обговорили «низку питань, що належать до компетенції розвідувальних служб». Будь-яких інших подробиць розмови Наришкін не навів. Він пояснив це специфікою роботи спецслужб, назвавши сферу їхньої компетенції «доволі делікатною та особливою справою».

Таким чином, російська сторона вперше підтвердила, що під час перебування Реткліффа у Москві він провів особисті переговори безпосередньо з керівником Служби зовнішньої розвідки РФ. Водночас зміст домовленостей або конкретний перелік питань, які обговорили сторони, залишився невідомим.

Нагадаємо, 25 серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви. Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що поїздка була пов'язана зі «встановленням контактів між службами безпеки». Зустріч Реткліффа з російським диктатором Володимиром Путіним, за версією Кремля, не планувалася.