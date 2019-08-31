Російського шпигуна з Укроборонпрому засудили до девʼяти років



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Зловмисник за грошову винагороду збирав для російської спецслужби інформацію про функціонування підприємств вітчизняного ОПК

До 9 років позбавлення волі засуджено агента російської воєнної розвідки, який працював на одному із підприємств державного концерну «Укроборонпром».

Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Співробітники контррозвідки встановили, що мешканець Запоріжжя був завербований у 2014 році на тимчасово анексованій території АР Крим кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ для підтримки ідей «русского мира», а також був матеріально зацікавлений», – зазначили у СБУ.

Там поінформували, що зловмисник за грошову винагороду збирав для російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного ОПК та соціально-політичну обстановку у Запорізькому регіоні.

«Зібрані розвідувальні дані він надсилав через відпрацьовані йому офіцером ГУ ГШ ЗС РФ канали електронного зв’язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території РФ, Республіки Білорусь і тимчасово анексованого Криму. Правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального характеру і вилучили прихований магнітний носій інформації (мікро-SD), на якому містилися зібрані для передачі за завданням російської сторони розвідувальні відомості», – повідомляють у СБУ.

Зазначається, що Шевченківський районний суд міста Києва визнав фігуранта справи винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

«Під час проведення досудового розслідування агент визнав свою вину та підписав угоду між прокурором і підозрюваним про визнання винуватості, яка була передана до суду для ухвалення вироку», – інформують у СБУ.

Нагадаємо, звинувачений у держзраді колишній перекладач Гройсмана визнав себе винним і відбув покарання за «законом Савченко».