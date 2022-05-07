Росія готує на 8 травня ракетні обстріли західних областей України

РФ анонсувала «провокації» України

Росія заявила, що 8 травня Україна нібито планує здійснити «чергові витончені провокації з загибеллю мирних для подальшого звинувачення збройних сил Росії в невиборних ракетних ударах». Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб РФ.

«З цією метою підрозділи ЗСУ завдадуть ударів ОТР «Точка-У» по місцях скупчення людей у населених пунктах Львівської та Волинської областей, як це вже було на залізничному вокзалі у Краматорську», – йдеться в повідомленні.

Російські загарбники додали, що «ці провокації української влади готуються з повного схвалення західних кураторів».

При цьому російська влада продовжує брехати, що військові РФ «виключно гуманно ставляться до місцевого населення і не завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури».

Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар шістьма ракетами за допомогою стратегічної авіації.

Читайте також: