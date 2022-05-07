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    Події в Україні

    Росія готує на 8 травня ракетні обстріли західних областей України

    РФ планує завдати по західних областях України удари з ОТР &laquo;Точка-У&raquo; - Росія готує на 8 травня ракетні обстріли західних областей України
    РФ планує завдати по західних областях України удари з ОТР «Точка-У»

    РФ анонсувала «провокації» України

    Росія заявила, що 8 травня Україна нібито планує здійснити «чергові витончені провокації з загибеллю мирних для подальшого звинувачення збройних сил Росії в невиборних ракетних ударах». Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб РФ.

    «З цією метою підрозділи ЗСУ завдадуть ударів ОТР «Точка-У» по місцях скупчення людей у населених пунктах Львівської та Волинської областей, як це вже було на залізничному вокзалі у Краматорську», – йдеться в повідомленні.

    Російські загарбники додали, що «ці провокації української влади готуються з повного схвалення західних кураторів».

    При цьому російська влада продовжує брехати, що військові РФ «виключно гуманно ставляться до місцевого населення і не завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури».

    Нагадаємо, російські війська 7 травня нанесли по Одесі удар шістьма ракетами за допомогою стратегічної авіації.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія готує на 8 травня ракетні обстріли західних областей України