Росія з «вишок Бойка» спостерігає за всіма кораблями, що йдуть у порти України - ІС



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Інформація в режимі реального часу передається Прикордонному управлінню ФСБ по Криму, а також потрапляє і в систему розвідки ЧФ Південного військового округу РФ, - ІС

РФ переобладнала вишки для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі на військові об'єкти - Машовець

Захоплені Росією українські вишки для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі (відомі як «вишки Бойка») переобладнані у військові об'єкти для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

Про це повідомив у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

За даними Машовця, на бурові платформи було закуплено і встановлено системи спостереження за надводною обстановкою. Поставку здійснило ЗАТ «Морські комплекси і системи», яке базується в Санкт-Петербурзі.

«Застосовувані на бурових системи спостереження типу «Нева-БС» (у вигляді РЛС) призначені для радіолокаційного виявлення і супроводу кораблів, суден і низько пролітаючих цілей. На основі цифрової інформації, що надходить в систему, відображається карта театру дій в режимі реального часу», - зазначив координатор «ІС».

За його словами, інформація в режимі реального часу передається Прикордонному управлінню ФСБ по Криму, а також потрапляє і в систему розвідки ЧФ Південного військового округу РФ. Таке розміщення систем і розташування бурових установок забезпечують агресору практично повний контроль за трафіком комерційних суден і військових кораблів, які йдуть в порти України.

«Таким чином, фактично можна говорити про блокаду морського сполучення з використанням об'єктів цивільної інфраструктури. Подібна стратегія Кремля покликана послабити ефект присутності військового контингенту НАТО в Чорному морі, що стало відповіддю на окупацію Криму і мілітаризацію Чорноморського регіону, а також послабити судноплавні можливості країн Причорномор'я, що є грубим порушенням Конвенції 1982 року, учасником якої є і сама Росія», - зазначив Машовець.

Більше того, за його словами, на бойове чергування поставлена установка гідроакустичного контролю за підводною обстановкою. Такі системи розгорнуті і діють за 61 км від мису Тарханкут на об'єктах морської стаціонарної платформи №4 (МСП-4) Голіцинського родовища, за 72 км від цього ж мису на МСП-17 Штормового родовища, за 66 км на північний схід від острова Зміїний на блок-кондукторі №2 Одеського родовища.

Раніше повідомлялося, що захоплені росіянами «вишки Бойка» охороняють військові 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ, які залучаються до блокади Азовського моря.

Росія захопила, так звані, «вишки Бойка», розташовані на території Одеського, Голіцинського, Архангельського і Штормового родовищ вуглеводнів на морському шельфі України, наприкінці лютого 2014 року.