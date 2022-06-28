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    Події в Україні

    У РФ масово звільняються силовики через страх потрапити на війну – розвідка (аудіо)

    У РФ масово звільняються силовики через страх потрапити на війну – розвідка (аудіо)
    фото з відкритих джерел

    Батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів

    У Росії правоохоронці стали масово писати рапорти на звільнення через те, що вони не хочуть потрапити на війну в Україну, навіть бояться цього. Про це свідчать розмови окупанта з батьком, які перехопило Головне управління розвідки України.

    У перехопленні батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів для силових структур. Через страх потрапити на війну в Україну співробітники ОМОН і СОБР масово подають рапорти на звільнення. «ОМОНа не вистачає. СОБРа не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення», – заявив чоловік.

    Як повідомлялося, Збройні сили України завдають ворогу нищівних втрат, тож окупанти масово відмовляються воювати і йдуть у відмову. Про це свідчать нові перехоплення розмов ворога,

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    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація звільнення #stoprussia
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    У РФ масово звільняються силовики через страх потрапити на війну – розвідка (аудіо)