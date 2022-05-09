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    Тимчасово скасовано поїзди та електрички на Одесу та Запоріжжя

    До 10 травня скасовано поїзди та електрички на Одесу та Запоріжжя - Тимчасово скасовано поїзди та електрички на Одесу та Запоріжжя
    До 10 травня скасовано поїзди та електрички на Одесу та Запоріжжя
    фото з відкритих джерел

    Залізничний вокзал станції Одеса-Головна на цей час також буде зачинений

    Потяги та електрички не будуть курсувати в напрямку Одеси та Запоріжжя з вечора 8 травня до 05:00 10 травня
    Про це повідомила «Укрзалізниця» у Телеграм.

    «На період дії подовженої комендантської години в добу 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно», – йдеться у повідомленні.

    Залізничний вокзал станції Одеса-Головна на цей час також буде зачинений. В Одесі подовжена комендантська година діятиме з 22:00 8 травня по 05:00 10 травня.

    «На період дії подовженої комендантської години з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня тимчасово скасовано приміські поїзди, які курсують до Запоріжжя та зворотно», – зазначила УЗ.

    У держкомпанії нагадали, що під час комендантської години не можна перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.

    Нагадаємо, увечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Раніше «Укрзалізниця» також попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти Одеса війна Укрзалізниця Україна окупація вокзал комендантська година #stoprussia
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    Тимчасово скасовано поїзди та електрички на Одесу та Запоріжжя