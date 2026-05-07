Підпали майна Стармера: обвинувачений українець заявив, що не знав ім'я прем’єра

Один із головних обвинувачених – 22-річний громадянин України Роман Лавринович
Обвинувачений Роман Лавринович запевняє, що не цікавиться політикою Британії

У Лондоні триває суд у справі про підпали майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. 22-річний громадянин України Роман Лавринович під час допиту поліції заявив, що не знає, хто очолює британський уряд та не чув ім'я чинного прем'єра. Про це пише ВВС, передає «Главком».

У суді Олд-Бейлі зачитали стенограму допиту, де слідчі кілька разів уточнювали у чоловіка, чи чув він про Кіра Стармера. Лавринович відповів, що ніколи не чув про чинного прем’єра Великої Британії та не цікавиться британською політикою. Водночас він сказав, що знає колишнього главу уряду Бориса Джонсона.

Лавринович провину заперечує та стверджує, що погодився на завдання через фінансові труднощі й погрози. Судовий процес триває.

Нагадаємо, у Лондоні під час судового розгляду у справі про підпали майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прокурори заявили, що обвинувачені діяли за вказівками та за гроші від особи під псевдонімом «El Money».

Як відомо, серія підпалів, пов’язаних із майном прем’єра Великої Британії, сталася у травні 2025 року в Лондоні.

Зокрема, 8 травня підпалили автомобіль Toyota, який раніше належав Стармеру. 11 травня сталася пожежа біля входу до будинку в Іслінгтоні, де він проживав раніше. А в ніч на 12 травня загорівся будинок у районі Кентіш-Таун, пов’язаний із прем’єром.

Усі три інциденти розслідують як підозрілі, справу веде контртерористичний підрозділ поліції.

У межах розслідування затримали кількох підозрюваних, зокрема громадян України – Роман Лавринович, Петро Починок та Станіслав Карпюк. Їх підозрюють у підпалах і змові з метою створення загрози життю.

