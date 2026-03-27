Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Зеленська у США. Перша леді засвітила чотири яскраві образи

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Перша леді одягла брошку з тризубом на захід у США
фото: Олена Зеленська/Facebook

Перша леді продемонструвала різноманітні образи на зустрічах у США

Перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до США цього тижня. На публічних заходах перша леді показалася в різноманітних образах, які вона доповнила незвичними брошками. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Олени Зеленської.

Образ першої леді на саміті Меланії Трамп

Олена Зеленська показалася в стриманому образі на саміті в США
фото: Олена Зеленська/Facebook

Олена Зеленська відвідала саміт «Виховання майбутнього разом» на запрошення першої леді США Меланії Трамп. На цьому заході Олена Зеленська мала слово та виступила з промовою.

На кадрах із саміту Зеленська показалася у стриманому образі, в костюмі та взутті глиняного кольору. Образ першої леді доповнила різнокольорова хустка на шиї та золоті яскраві сережки. Зачіска Олени Зеленської відповідала її образу, вона обрала легку укладку з хвилями.

Олена Зеленська на саміті у Білому домі

Олена Зеленська відвідала саміт у Білому домі
фото: Олена Зеленська/Facebook

Наступний захід, який відвідала Олена Зеленська, також був ініційований Меланією Трамп у Білому домі. Перша леді відвідала саміт з теми «Розширення можливостей дітей через освіту й технології».

Олена Зеленська зустрілася з Бріжит Макрон у США
фото з відкритих джерел

Цей саміт Олена Зеленська відвідала в чорному костюмі, який прикрасила велика золота брошка. Свій образ перша леді доповнила чорним лаковим клатчем та елегантними туфлями.

Олена Зеленська одягла брошку з тризубом на захід у США

Олена Зеленська одягла брошку з тризубом на захід у США
фото: Олена Зеленська/Facebook

Ще одного дня під час візиту в США Олена Зеленська з’явилася в костюмі темно-синього кольору. Костюм складався із довгих прямих штанів та піджаку з незвичним дизайном. Головним акцентом образу дружини президента України була золота брошка у вигляді тризуба.

Перша Леді зустрілася із 43-м президентом США

Олена Зеленська показался у яскравому образі з незвичною брошкою
фото: Олена Зеленська/Facebook

На ще одних кадрах із візиту до США Олена Зеленська показалася в більш яскравому образі. Вона обрала коричневий костюм та блакитну сорочку. А піджак першої леді прикрасила незвичайна брошка з білими та блакитними намистинами. До слова, у цьому образі Зеленська показалася із 43-м президентом США Джорджем Бушем та його дружиною Лорою Буш.

Олена Зеленська зустрілася із 43-м президентом США
фото: Олена Зеленська/Facebook

Нагадаємо, Олена Зеленська зустрілася з представниками Unicef. На заході перша леді показалася у стильному образі, який вона доповнила незвичайною вінтажною брошкою. На зустрічі Олена Зеленська з’явилася у костюмі шоколадного кольору. Перша леді одягла жакет та довгі прямі штани. Також образ Зеленської доповнила легка укладка та макіяж з акуратними сережками.

Читайте також:

Теги: Олена Зеленська стиль США Меланія Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винищувач F/A-18E Super Hornet заходить на посадку на американський десант ВМС США «Авраам Лінкольн» (CVN 72) після польоту на підтримку операції «Епічна лють» у суботу
Яку зброю та техніку використали США в Ірані: CNN опублікував список
1 березня, 23:29
За даними Пентагону, за межами США розташовано до 800 американських баз
Пентагон оголосив найвищий рівень готовності для всіх військових баз США
2 березня, 16:36
Актор Брюс Кемпбелл прийняв рішення лікуватися від раку, аби згодом повернутися до роботи
Зірка фільму «Зловісні мерці» Брюс Кемпбелл захворів на рак
3 березня, 20:15
Китай окреслив «червоні лінії» у відносинах зі США
Китай заявив про готовність до діалогу зі США, але є нюанс
4 березня, 12:04
Віцепрезидент США дистанціюється від війни з Іраном
Віцепрезидент США дистанціюється від війни з Іраном
16 березня, 05:18
Трамп закликав США переглянути членство в НАТО
Трамп закликав США переглянути членство в НАТО
18 березня, 01:29
Посланець Путіна Дмітрієв відреагував на критику Трампа НАТО
Посланець Путіна Дмітрієв обрав тактику папуги, повторюючи заяви Трампа: новий доказ
18 березня, 08:52
Як Рубіо уникає гніву через війну з Іраном? Аналіз Politico
Як Рубіо уникає гніву через війну з Іраном? Аналіз Politico
25 березня, 01:45
Кім Чен Ин заявив, що війна в Ірані підтверджує необхідність мати ядерну зброю
Кім Чен Ин заявив, що війна в Ірані підтверджує необхідність мати ядерну зброю
Вчора, 05:34

Життя

Олена Зеленська опублікувала душевне фото з експрезидентом США та його дружиною
Олена Зеленська опублікувала душевне фото з експрезидентом США та його дружиною
Зеленська у США. Перша леді засвітила чотири яскраві образи
Зеленська у США. Перша леді засвітила чотири яскраві образи
Танцювальне шоу в Китаї закінчилося катастрофою: до чого тут робот-гуманоїд (відео)
Танцювальне шоу в Китаї закінчилося катастрофою: до чого тут робот-гуманоїд (відео)
Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану – гей
Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану – гей
«Меган промила мізки Гаррі». З’явилися нові деталі з книги про королівську родину
«Меган промила мізки Гаррі». З’явилися нові деталі з книги про королівську родину
У Нідерландах археологи виявили ймовірний скелет мушкетера д’Артаньяна (фото)
У Нідерландах археологи виявили ймовірний скелет мушкетера д’Артаньяна (фото)

Новини

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua