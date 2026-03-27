Зеленська у США. Перша леді засвітила чотири яскраві образи

Перша леді одягла брошку з тризубом на захід у США

Перша леді продемонструвала різноманітні образи на зустрічах у США

Перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до США цього тижня. На публічних заходах перша леді показалася в різноманітних образах, які вона доповнила незвичними брошками. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Олени Зеленської.

Образ першої леді на саміті Меланії Трамп

Олена Зеленська показалася в стриманому образі на саміті в США фото: Олена Зеленська/Facebook

Олена Зеленська відвідала саміт «Виховання майбутнього разом» на запрошення першої леді США Меланії Трамп. На цьому заході Олена Зеленська мала слово та виступила з промовою.

На кадрах із саміту Зеленська показалася у стриманому образі, в костюмі та взутті глиняного кольору. Образ першої леді доповнила різнокольорова хустка на шиї та золоті яскраві сережки. Зачіска Олени Зеленської відповідала її образу, вона обрала легку укладку з хвилями.

Олена Зеленська на саміті у Білому домі

Олена Зеленська відвідала саміт у Білому домі фото: Олена Зеленська/Facebook

Наступний захід, який відвідала Олена Зеленська, також був ініційований Меланією Трамп у Білому домі. Перша леді відвідала саміт з теми «Розширення можливостей дітей через освіту й технології».

Олена Зеленська зустрілася з Бріжит Макрон у США фото з відкритих джерел

Цей саміт Олена Зеленська відвідала в чорному костюмі, який прикрасила велика золота брошка. Свій образ перша леді доповнила чорним лаковим клатчем та елегантними туфлями.

Олена Зеленська одягла брошку з тризубом на захід у США

Олена Зеленська одягла брошку з тризубом на захід у США фото: Олена Зеленська/Facebook

Ще одного дня під час візиту в США Олена Зеленська з’явилася в костюмі темно-синього кольору. Костюм складався із довгих прямих штанів та піджаку з незвичним дизайном. Головним акцентом образу дружини президента України була золота брошка у вигляді тризуба.

Перша Леді зустрілася із 43-м президентом США

Олена Зеленська показался у яскравому образі з незвичною брошкою фото: Олена Зеленська/Facebook

На ще одних кадрах із візиту до США Олена Зеленська показалася в більш яскравому образі. Вона обрала коричневий костюм та блакитну сорочку. А піджак першої леді прикрасила незвичайна брошка з білими та блакитними намистинами. До слова, у цьому образі Зеленська показалася із 43-м президентом США Джорджем Бушем та його дружиною Лорою Буш.

Олена Зеленська зустрілася із 43-м президентом США фото: Олена Зеленська/Facebook

Нагадаємо, Олена Зеленська зустрілася з представниками Unicef. На заході перша леді показалася у стильному образі, який вона доповнила незвичайною вінтажною брошкою. На зустрічі Олена Зеленська з’явилася у костюмі шоколадного кольору. Перша леді одягла жакет та довгі прямі штани. Також образ Зеленської доповнила легка укладка та макіяж з акуратними сережками.