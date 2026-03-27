Зеленська у США. Перша леді засвітила чотири яскраві образи
Перша леді продемонструвала різноманітні образи на зустрічах у США
Перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до США цього тижня. На публічних заходах перша леді показалася в різноманітних образах, які вона доповнила незвичними брошками. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Олени Зеленської.
Образ першої леді на саміті Меланії Трамп
Олена Зеленська відвідала саміт «Виховання майбутнього разом» на запрошення першої леді США Меланії Трамп. На цьому заході Олена Зеленська мала слово та виступила з промовою.
На кадрах із саміту Зеленська показалася у стриманому образі, в костюмі та взутті глиняного кольору. Образ першої леді доповнила різнокольорова хустка на шиї та золоті яскраві сережки. Зачіска Олени Зеленської відповідала її образу, вона обрала легку укладку з хвилями.
Олена Зеленська на саміті у Білому домі
Наступний захід, який відвідала Олена Зеленська, також був ініційований Меланією Трамп у Білому домі. Перша леді відвідала саміт з теми «Розширення можливостей дітей через освіту й технології».
Цей саміт Олена Зеленська відвідала в чорному костюмі, який прикрасила велика золота брошка. Свій образ перша леді доповнила чорним лаковим клатчем та елегантними туфлями.
Олена Зеленська одягла брошку з тризубом на захід у США
Ще одного дня під час візиту в США Олена Зеленська з’явилася в костюмі темно-синього кольору. Костюм складався із довгих прямих штанів та піджаку з незвичним дизайном. Головним акцентом образу дружини президента України була золота брошка у вигляді тризуба.
Перша Леді зустрілася із 43-м президентом США
На ще одних кадрах із візиту до США Олена Зеленська показалася в більш яскравому образі. Вона обрала коричневий костюм та блакитну сорочку. А піджак першої леді прикрасила незвичайна брошка з білими та блакитними намистинами. До слова, у цьому образі Зеленська показалася із 43-м президентом США Джорджем Бушем та його дружиною Лорою Буш.
Нагадаємо, Олена Зеленська зустрілася з представниками Unicef. На заході перша леді показалася у стильному образі, який вона доповнила незвичайною вінтажною брошкою. На зустрічі Олена Зеленська з’явилася у костюмі шоколадного кольору. Перша леді одягла жакет та довгі прямі штани. Також образ Зеленської доповнила легка укладка та макіяж з акуратними сережками.
