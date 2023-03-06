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Розстріл українського полоненого, новий директор НАБУ. Головне за 6 березня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Розстріл українського полоненого, новий директор НАБУ. Головне за 6 березня

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого російськими загарбниками

Розстріл українського полоненого, парламент готує сюрприз для депутатів від заборонених партій, Зеленський провів засідання Ставки, що поєднує українців та казахів у цій війні, нове інтерв’ю Саакашвілі, новий директор НАБУ. Ці та інші події 6 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Розстріл українського полоненого: Генпрокуратура розпочала розслідування

Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ - порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу Генерального прокурора.

Раніше омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам. Він також заявив, що розстріл полоненого українського військовослужбовця – це порушення Женевських конвенцій і Росія відповідатиме за кожен воєнний злочин.

Десятирічна спокута. Парламент готує сюрприз для депутатів від заборонених партій

Група народних обранців запропонувала внести зміни до Виборчого кодексу, які направлені стосовно осіб, пов’язаних з політичними партіями, діяльність яких заборонена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний законопроєкт, зареєстрований у Раді 6 березня.

Ситуація в Бахмуті та постачання зброї: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. На засіданні Ставки було розглянуто питання розподілу зброї за оперативними напрямками.

Російські окупанти постійно отримують неприємні подарунки, коли намагаються просуватися Бахмутом, адже позиції українських військових добре укріплені. Про це в інтерв'ю з «Главкомом» розповів екснардеп та колишній голова фракції «Свобода» в Київській міськраді Юрій Сиротюк, який наразі перебуває на південних околицях гарячого міста.

Юрта перемоги. Що поєднує українців та казахів у цій війні

Те, що Схід – справа тонка, вкотре підтверджує позиція влади Казахстану, яка одночасно намагається всидіти навіть не на двох, а на трьох стільцях. Країна, що входить разом із РФ до Організації договору про колективну безпеку, от уже багато років йде у фарватері Китаю, який грає у свою гру і нещодавно запропонував свій мирний план щодо врегулювання війни, яку розв'язала Росія. При цьому з мовчазного схвалення офіційної Астани, і прості казахи і казахські бізнесмени відкрито підтримують українців, що викликає істерику у Кремля.

Уряд призначив нового директора НАБУ

Сьогодні на позачерговому засіданні Кабмін призначив очільником Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса. «Главком» підготував досьє на нього. 

Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив про значне погіршення стану свого здоров'я за півтора роки, які були проведені в ув'язненні в Грузії. Також Саакашвілі переконаний, що його катування – сигнал Путіна Володимиру Зеленському. Саме така доля чекала б на українського лідера, якби російському диктатору вдалося захопити владу в Україні.

Нагадаємо, триває 376 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести повномасштабну збройну агресію.  Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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