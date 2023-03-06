Кремль влаштував провокацію для Пугачової

Устами продюсера-путініста Пригожина російську Примадонну втягують у дискусію про мирні переговори з Києвом

Музичний продюсер Йосип Пригожин закликав естрадну співачку Аллу Пугачову ініціювати мирні переговори між Росією та Україною. Зазначимо, така можливість заблокована Україною законом. Пригожин запропонував це в розмові із російським ЗМІ.

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За словами Пригожина, який відомий своєю підтримкою путінського режиму, Пугачова могла б вирушити на переговори з президентом України Володимиром Зеленським спільно з бізнесменом Романом Абрамовичем, який раніше брав участь у контактах двох держав.

«У Алли Борисівни, наприклад, пісня була: «Живи спокійно, країно, я в тебе одна». У рамках цієї заяви Алла Борисівна могла б взяти ініціативну групу та піти на переговорний процес між президентом Путіним та президентом Зеленським. Розпочати розмову – як мати, яка має дітей, є онуки. Якій справді країна небайдужа», – запропонував путініст Пригожин.

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Йосип Пригожин додав, що Пугачова могла б зібрати російських та українських діячів культури в «єдиний культурний фронт», який зберігає нейтралітет, щоб умовити президентів двох країн на мирні переговори, а також наголосив, що засуджує від'їзд співачки до Ізраїлю та її критику на адресу «спеціальної військової операції» в Україні. Потім Пригожин звинуватив Пугачову у тому, що вона втікла з Росії.

Нагадаємо, що нещодавно тележурналіст Леонід Парфьонов розповів, що змусило Пугачову піти проти Путіна.