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Розвідка назвала кількість російських солдат у Херсонській та Запорізькій областях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка назвала кількість російських солдат у Херсонській та Запорізькій областях
фото ілюстративне

Противник будує нові зміцнення і при цьому чудово розуміє, що сил для активних наступальних дій у них немає

Російські загарбники зосередили на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей понад 152 тис. бойовиків. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі виданню «РБК-Україна».  

За його словами, російські окупанти продовжують готуватися до оборони на тлі розмов про майбутнiй контрнаступ ЗСУ.

«Ми не фіксуємо зараз жодного відведення військ ні в Запорізькій, ні в Херсонській областях. Так, є певний рух – щось вони вивозять, когось евакуюють, намагаються вкрасти, але реального відведення бойових підрозділів ми не бачимо. Наприклад, Енергодар – вони звідти не йдуть, але звідти вивозять все, що можуть вкрасти, вивезти і забрати: автомобілі, обладнання з лікарень. Вони чітко усвідомлюють, що там будуть бойові дії», – йдеться у повідомленні.

Противник будує нові зміцнення і при цьому чудово розуміє, що сил для активних наступальних дій у них немає. Єдине завдання, яке стоїть перед ними, – утримання позицій, які вдалося здобути.

Це проглядається в заяві прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який напередодні заявив про те, що Кремль нібито не веде війну і це розповсюджується все сильніше серед російської пропаганди.

«На окупованій частині Херсона ми спостерігаємо такі ж процеси. Особовий склад там залишається. Вони оборонятимуться, вони будують там оборонні споруди», – зазначив Черняк.

Загалом, за його словами, у двох областях на півдні країни зосереджено 152 тис. російських окупантів.

Триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: окупанти Міноборони Україна Енергодар Бахмут контрнаступ ЗСУ

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