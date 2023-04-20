Путін визнав: заможні українці першими втікають від «русского міра» (відео)

Диктатор побідкався, що на окупованих територіях залишилися лише старі авто

Російський диктатор Володимир Путін під час нібито своєї поїздки на окуповані території України звернув увагу на те, що мешканці їздять лише на старих автомобілях. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Я такої кількості старих автомобілів, «Лад» та «Жигулів», давно вже не бачив. Про що це говорить? Доходи в людей справді скромні», – заявив диктатор.

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Путін додав, що ціни в так званій «ЛНР» та Херсонській області вищі за ціни у Ростовській. Він заявив про необхідність підтримки «нових регіонів Росії», проте продовжив бідкатися на бідність мешканців тимчасово окупованих територій. Проте висновки Путіна пов'язані з тим, що саме російські окупанти масово викрадають люксові автомобілі українців та перепродають їх в Росію.

Так, наприклад, в окупованому Скадовську Херсонської області окупанти пограбували гаражні корпоративи. Росіяни обходять помешкання й вилучають авто прямо під час «перевірки» нібито на потреби армії РФ, після чого перебивають номерні знаки та відганяють транспорт до Росії.

На початку повномасштабного вторгнення голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомляв, що росіяни викрадають не лише легкові та вантажні автомобілі, а й пожежну техніку, карети швидкої допомоги та навіть шкільні автобуси. Цілком імовірно, що транспортні засоби на українських номерах використовуватимуть ворожі ДРГ, щоб потрапити до інших міст України як мирні жителі для здійснення терактів та диверсій. Росіяни відзначилися й масовим мародерством в українських магазинах.

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Окупанти відзначилися мародерствами і на раніше окупованій Київщині. З-під Києва росіяни тікали на викрадених люксових легковиках та автобусах та вивозили награбоване майно тонами, щоб перепродати його в себе «на болотах». Терорист Путін під час своєї заяви не вказав на важливу деталь: українці, можливо, і їздять на старих автомобілях, проте хоча б на своїх, а не викрадених в інших людей. І поки керівництво РФ вигадує нісенітниці про «другу армію світу» та «аналогов нєт», усі розуміють, що насправді російські солдати мають тільки одне лице – вбивць і мародерів

Нагадаємо, що 18 квітня в РФ видали заяву, що нібито російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку. Мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України. У мережі висловлюють сумнів у тому, що це дійсно був російський президент, а не його двійник. Та й кепкують з того, що справжній Путін навряд чи б наважився поїхати так далеко.

До слова, раніше СБУ розповіла, що мародери РФ роблять із награбованим в Україні.