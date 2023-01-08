«Помста за Макіївку». РФ визнала терористичний удар по Краматорську

Рашисти здійснили сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці

Міноборони Росії визнало терористичний удар по Краматорську на Донеччині в ніч на неділю, 8 січня. У відомстві заявили, що саме так вони бачать «відплату» за удар за місцем дислокації російських військових у тимчасово окупованій Макіївці.

Про це повідомляє Міноборони РФ.



«У відповідь на удар у перші хвилини січня по пункту тимчасової дислокації російських військовослужбовців у населеному пункті Макіївка реалізована операція відплати. Протягом доби було відкрито пункти тимчасової дислокації українських військовослужбовців у Краматорську», – йдеться у повідомленні.

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У Міноборони РФ стверджують, що «знайшли» в будівлях гуртожитків училищ – №28 понад 700 військових і в гуртожитку №47 – понад 600.

Крім того, при тому, що гуртожитки не використовувалися як місця дислокації ЗСУ, там нібито «знищено понад 600 військових».

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Нагадаємо, у ніч на 8 січня російські окупаційні війська здійснили обстріл міста Краматорськ Донецької області.