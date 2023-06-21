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РФ намагалася атакувати приміщення української розвідки у Києві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ намагалася атакувати приміщення української розвідки у Києві
29 травня у бік штаб-квартири розвідки РФ випустила балістичні і крилаті ракети
фото ілюстративне

Росіянами не вдалося нашкодити роботі розвідки 

Російські окупанти намагалися атакувати приміщення української розвідки у Києві. Але поставлених цілей не досягли. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телеканалу «Київ-24».

«Так, атаки були. Але результату ні бажаного, ні озвученого російським смішним диктатором вони не досягнули. Робота ГУ ГУР не зупинялась внаслідок цих ворожих дій ні на годину. В тому числі по приміщенню можемо це говорити», – повідомив Юсов.

Інших подробиць цих атак Юсов не вказував.

Раніше видання The Economist писало про дві спроби росіян – у березні і травні завдати ударів по будівлі Головного управління розвідки МО у Києві.

За даними видання, під час масованої атаки по Києву 29 травня у бік штаб-квартири розвідки РФ випустила балістичні і крилаті ракети, а також дрони. Ця спроба теж була провальною. Журналісти стверджували, що пошкоджень зазнали будівлі поряд, водночас з людьми у самому приміщенні розвідки все було добре.

Нагадаємо, 29 травня, російський агресор атакував столицю України балістичними ракетами. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі.

Теги: розвідка росія війна обстріл ракета

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