Лукашенко наказав перевірити бойову готовність армії

Низка підрозділів Збройних сил здійснять комплекс заходів щодо переведення в бойову готовніст

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав перевірити бойову готовність Збройних сил країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Білорусі.

«В рамках перевірки бойової готовності за дорученням головнокомандувача Збройними силами – президента Республіки Білорусь проводиться комплекс заходів щодо приведення до найвищого ступеня бойової готовності з метою перевірки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що низка підрозділів Збройних сил здійснять комплекс заходів щодо переведення в бойову готовність, висунуться в призначені райони і виконають заходи, визначені в розпорядженні.

Перевірка проводиться під керівництвом Державного секретаріату ради безпеки Республіки Білорусь.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкрив деталі свого візиту до Москви та переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, головна тема їхньої багаточасової зустрічі стосувалася «виживання» обох держав у сучасних геополітичних умовах.