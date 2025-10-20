Білорусь ініціює переговори з Україною для «стабілізації ситуації в регіоні»

Тертель підкреслив, що цей процес «триває», і «багато залежить від позиції української сторони»

Очільник білоруського КДБ, генерал-лейтенант Іван Тертель, який перебуває під контролем самопроголошеного президента Лукашенка заявив, що його відомство прагне «налагодити контакти з Україною з метою сприяння врегулюванню війни з Росією». За його словами, зустрічі з українськими посадовцями є критично важливими для «досягнення консенсусу в нинішній напруженій ситуації». Його слова наводить Reuters, пише «Главком».

Тертель підкреслив, що цей процес «триває», і «багато залежить від позиції української сторони». Він також зазначив, що Лукашенко активно «працює над стабілізацією ситуації в регіоні, шукаючи компроміси для усунення напруженості через переговори».

Reuters зазначає, що минулого місяця білоруські ЗМІ процитували Лукашенка, який заявив, що хоче поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, щоб допомогти у врегулюванні війни.

До слова, нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у гальмуванні мирної угоди і заявив, що Україна може зникнути як держава.