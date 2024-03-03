Розвідка розповіла, які козирі має кривавий режим Путіна

Російський диктатор розпочав гонитву озброєнь і пробує її розвивати

Триває повномасштабна війна в Україні. Кривавий режим російського диктатора Володимира Путіна має козирі – великі запаси живої сили та озброєння часів СРСР і готовність вести агресивну війну. Саме ватажок РФ розпочав гонитву озброєнь, пробує її розвивати, але країна-агресор самостійно її «не витягує», і тому шукає союзників. Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі каналу «FreeДом».

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«Великі запаси радянського озброєння, великі запаси живої сили, яка використовується як витратний матеріал, як «гарматне м'ясо», і головне – готовність вбивати і вести агресивну війну, немислиму для XXI століття, – це козирі кривавого режиму Путіна. Тому саме він почав і пробує розвивати цю гонитву озброєнь...», – заявив він.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року кремлівський режим під виглядом біженців заслав на Захід своїх агентів, які, ймовірно, займаються політично вмотивованими вбивствами.

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Раніше військовий розвідник дав невтішний прогноз щодо того, якою буде війна в Україні 2024 року.

Також повідомлялося, що якщо Україна програє в повномасштабній війні, то з Росією доведеться воювати всьому НАТО. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників США.

Крім того, ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що у разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО.