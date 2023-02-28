Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Олександра Махова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Олександра Махова
36-річний Олександр Махов віддав своє життя за Батьківщину
фото з відкритих джерел

«Його вітчим воював на боці так званих Л/ДНР у той час, коли Сашко воював на боці України»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Махова.

Олександр Махов – український військовослужбовець, сержант Збройних сил України, військовий журналіст, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена «За мужність» III ступеня (посмертно).

Олександр Махов уперше пішов на фронт ще у 2015-му
Олександр Махов уперше пішов на фронт ще у 2015-му
фото з відкритих джерел

Олександр народився 1986 року в місті Луганськ.

Закінчив Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (спеціальність – журналістика). Працював на Луганському обласному телебаченні, на міському каналі «ІРТА», кореспондентом на телеканалах «Україна», «Україна 24», «Дом». Висвітлював події із зони бойових дій, вів подкаст «Військкор». 

4 фото
На весь екран
Олександр Махов із першого дня повномасштабного вторгнення вирішив удруге піти на фронт
фото з відкритих джерел

«У 2014 році він бачив на власні очі, що таке «русский мир». Він був останнім з журналістів, який виїхав з Луганська, залишався там до останнього, поки не став отримувати прямі погрози про вбивство та підвали. Його вітчим воював на боці так званих Л/ДНР у той час, коли Сашко воював на боці України. Його мама називала його «карателем» та «нацистом». Коли ми були з Сашком, ще коли він був живий, він мені часто казав, що дуже хотів, щоб про нього говорили люди, знали про нього. Він докладав дуже багато зусиль для цього. Був крутим журналістом. Він дуже поспішав жити, ніби не проживе це життя довго», – згадує Анастасія Блищик, наречена Олександра Махова.

У 2015 році добровільно мобілізувався, служив зенітником та кулеметником у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Брав участь в бойових діях під Горлівкою – у Зайцевому та Майорську.

У 2017 році мав відрядження на Антарктиду. Від 20 лютого до 5 березня 2020 року чоловік був єдиним представником українських ЗМІ, який жив у Нових Санжарах на Полтавщині разом із евакуйованими з китайського Уханя.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року Олександр знову пішов на фронт в складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Я хочу, щоб ви пишалися нашою армією. Ми б’ємося за нашу країну. За наш дім. Вірте в ЗСУ!

Олександр Махов

Чоловік регулярно розповідав про бої на фронті. Був поранений, але залишився в строю.

Загинув військовий 4 травня 2022 року при обороні с. Довгеньке, що на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів. Йому було 36 років.

Похований 9 травня 2022 року на Берковецькому кладовищі.

У  захисника залишилися син Владислав та наречена Анастасія Блищик.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять всіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

До слова, 5 травня 2022 року своє звернення президент України Володимир Зеленський розпочав із повідомлення про загибель журналіста.

Крім того, минулоріч у жовтні у Києві з'явилася вулиця Олександра Махова.
Його ім'ям в Києві також назвали станцію швидкісного трамвая.

Зауважимо, в Ізюмі, місті де загинув захисник, вулицю Островського Олександра перейменували на вулицю Олександра Махова.

Читайте також: Скільки журналістів Росія вбила в Україні за рік війни: дані НСЖУ
Теги: війна пам'ять

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і Лукашенко можуть використати іноземних громадян як заручників, щоби тиснути на владу їхніх країн
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
15 лютого, 08:00
Російські окупанти зазнають значних втрат в Україні
Окупанти облаштували свій шпиталь у психлікарні на Херсонщині
7 лютого, 07:37
СБУ повідомила Бастрикіну про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України
СБУ оголосила підозру головному путінському слідчому
11 лютого, 12:18
Окупанти вдарили ракетами по Харкову
Окупанти вдарили ракетами по Харкову
10 лютого, 10:21
Володимир Зеленський та Джо Байден можуть зустрітися у Польщі
США попереджають Україну про переломний момент у війні
14 лютого, 06:20
Михайло Кознюк прославився відданістю професії та особливим діалектом
Хвилина мовчання: згадаймо найвідомішого вівчара Михайла Кознюка
14 лютого, 09:00
У небі над столицею виявлено ворожу повітряну ціль
У небі над столицею виявлено ворожу повітряну ціль
15 лютого, 15:26
Ракетна атака: в Україні повітряна тривога тривала годину
Ракетна атака: в Україні повітряна тривога тривала годину
18 лютого, 09:42
Пыд час війни Путін зібрав концерт у «Лужниках»
Шоу на крові у «Лужниках», гучний ляпас російським журналістам. Головне за 22 лютого
22 лютого, 21:00

Суспільство

Мінцифри запустило опитування щодо долі 8 березня у «Дії»
Мінцифри запустило опитування щодо долі 8 березня у «Дії»
День народження Малюка: яскраві цитати про диво-жінок, «бавовну» та кротів у рясах
День народження Малюка: яскраві цитати про диво-жінок, «бавовну» та кротів у рясах
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Олександра Махова
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Олександра Махова
Опадів майже не очікують: прогноз погоди на 28 лютого
Опадів майже не очікують: прогноз погоди на 28 лютого
Що робити, якщо трудова книжка залишилась на окупованій території. Інструкція
Що робити, якщо трудова книжка залишилась на окупованій території. Інструкція
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі
58K
У кількох областях активізувалися диверсанти
22K
Буданов пояснив, чому Росії вдалося захопити більше полонених
11K
Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака
9362
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9263
Українські війська зосередили сили на кордоні з Придністров’ям

Новини

Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Сьогодні, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Вчора, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту