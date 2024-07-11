Втрати ворога станом на 11 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 11 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 11 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 11 липня втратила:
- особового складу - 555 620 (+1110) осіб ліквідовано;
- танків - 8182 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 15 732 (+17) од.;
- артилерійських систем - 15 110 (+59) од.;
- РСЗВ - 1119 (+4) од.;
- засоби ППО - 886 (+3) од.;
- літаків - 361 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 009 (+36) од.;
- крилатих ракет - 2392 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20 325 (+56) од.;
- спеціальної техніки - 2535 (+4) од.
Активність флоту окупантів станом на 11 липня:
- У Чорному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
- В Азовському морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
- У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 11 липня 2024 року противник ударив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також атакував шістьма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська – РФ.
Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.
До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
Нині триває 868-й день повномасштабної війни в Україні.
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