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Втрати ворога станом на 11 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 11 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили два танки окупантів
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 11 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 липня втратила

  • особового складу - 555 620 (+1110) осіб ліквідовано;
  • танків - 8182 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 732 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 15 110 (+59) од.;
  • РСЗВ - 1119 (+4) од.;
  • засоби ППО - 886 (+3) од.;
  • літаків - 361 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 009 (+36) од.;
  • крилатих ракет - 2392 (+3) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20 325 (+56) од.;
  • спеціальної техніки - 2535 (+4) од.

 

Втрати ворога станом на 11 липня 2024
Втрати ворога станом на 11 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 липня:

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
  • В Азовському морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 11 липня:
Активність флоту окупантів станом на 11 липня:
інфографіка: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 11 липня 2024 року противник ударив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також атакував шістьма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська – РФ.

Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Втрати авіаційних системи ворога за 11 липня 2024 року
Втрати авіаційних системи ворога за 11 липня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 868-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2024 року
Теги: ворог втрати Миколаїв Генштаб авіація

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