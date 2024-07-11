Втрати ворога станом на 11 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 11 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 липня втратила:

особового складу - 555 620 (+1110) осіб ліквідовано;

танків - 8182 (+2) од.;

бойових броньованих машин - 15 732 (+17) од.;

артилерійських систем - 15 110 (+59) од.;

РСЗВ - 1119 (+4) од.;

засоби ППО - 886 (+3) од.;

літаків - 361 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 009 (+36) од.;

крилатих ракет - 2392 (+3) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 20 325 (+56) од.;

спеціальної техніки - 2535 (+4) од.

Втрати ворога станом на 11 липня 2024 інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 липня:

У Чорному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;

В Азовському морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;

У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 11 липня: інфографіка: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 11 липня 2024 року противник ударив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також атакував шістьма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська – РФ.

Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Втрати авіаційних системи ворога за 11 липня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 868-й день повномасштабної війни в Україні.