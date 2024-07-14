Понад 4 мільйони українців оновили військово-облікові дані

Українці активно оновлюють дані для військового обліку

Станом на 14 липня 2024 року кількість українців, які оновили свої військово-облікові дані, перевищила 4 мільйони. Про це повідомило Міністерство оборони України у своєму Telegram-каналі.

«За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 08 по 14 липня) облікові дані через застосунок «Резерв+» , ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян» – йдеться в повідомленні.

За останній тиждень (з 8 по 14 липня) майже мільйон громадян скористалися застосунком«Резерв+» , звернулися до ТЦК або ЦНАП для оновлення даних. Міноборони нагадує, що оновити інформацію можна у найближчому ТЦК або ЦНАП. Важливо зазначити, що оновлення даних не означає автоматичну мобілізацію і не вимагає проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). ВЛК необхідна лише після отримання п овістки.

За словами директора Департаменту кадрової політики МОУ Марка Андрусяка, потреба ЗСУ у призові під час мобілізації значно менша за кількість тих, хто вже оновив дані.



Раніше повідомлялося, що покоління чоловіків, яким зараз 25-30 років, є в Україні найменш чисельним, а саме вони могли б більш ефективно захищати нашу країну від ворога. Про це експерти заговорили після того, як було зменшено призовний вік від 27 до 25 років.

До слова, після закінчення великої війни одними з головних проблем, що постануть перед Україною, будуть демографічна криза, зміна статево-вікової структури та міграція. Ці проблеми мали місце ще до повномасштабного вторгнення, а згодом вони лиш загостряться.

На думку Олександра Гладуна, заступника директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, підвищення народжуваності в Україні можна досягти допомогою у боротьбі з безпліддям та спрощенням умов з усиновлення дітей.