Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни, ймовірно, окупували кілька населених пунктів: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росіяни, ймовірно, окупували кілька населених пунктів: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжували наступальні операції на північ від Харкова

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, ймовірно захопили Івано-Дар'ївку та Спірне. Окупнати також просунулися до села Прогрес поблизу Авдіївки і захопили весь населений пункт. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

18 і 19 липня російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова біля Вовчанська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський блогер заявив, що російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) успішно захищаються від українських безпілотників на Харківському напрямку.

Російські війська 19 липня продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на схід від Невського, але ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.

Повідомляється, що 19 липня українські війська завдали ракетного удару Atacms по Луганську. На геолокаційних кадрах, опублікованих 19 липня, видно залишки ймовірної ракети поблизу колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища.

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, як підрозділи російської 123-ї мотострілецької бригади піднімають російський прапор в Івано-Дар'ївці (на південний схід від Сіверська) і вказує, що російські війська захопили населений пункт. Також окупанти могли захопити Спірне.

19 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту не було. Російські сили нещодавно просунулися на схід від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід уздовж вулиці Петра Великого в східній Дружбі.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід і захід від Авдіївки та продовжили наступальні операції в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до Прогресу (на північний захід від Авдіївки) і захопили весь населений пункт. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вітрозахисних смуг безпосередньо на південний схід від Карлівки (на захід від Авдіївки).   

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька, але 19 липня не було жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі. Російські війська продовжили наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області, але підтверджених змін лінії фронту не було.

19 липня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. 18 і 19 липня відбулися позиційні бої поблизу Малої Токмачки, Щербаків, Новоандріївки та Роботиного.

Тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонщини, зокрема поблизу Кринок. Російський блогер стверджував, що російські війська наступали поблизу Кринок. Російське джерело стверджує, що у російських військ недостатньо особового складу на Херсонському напрямку для проведення тактичних ротацій на передовій, а російські сили, які воюють на східному березі та на островах у дельті Дніпра, втомлені.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року
Теги: окупанти Генштаб наступ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для атаки по окупантах сили оборони використали морські та повітряні дрони
Дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав – джерела
18 липня, 14:05
Окупанти почали бити по Україні 3-тонними ФАБами
Міноборони РФ хвалиться, що скидає на Україну ФАБ-3000: реакція Банкової
14 липня, 21:14
Російський безпілотник після зіткнення з рибою на мить втратив керування
У Херсонській області рибалки влучили в російський дрон рибою (відео)
12 липня, 17:21
Відбулося 135 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2024 року
4 липня, 00:03
Перші кадри з місця влучання
Атака на Харків: росіяни поцілили у термінал «Нової пошти»
30 червня, 18:21
Київ другий рік поспіль посідає антирейтинг The Economist
Київ опинився в десятці найгірших для життя міст за версією The Economist
26 червня, 22:36
Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу
Атака на Харків: окупанти поцілили в дитячий навчальний заклад
23 червня, 16:55
Кількість охочих здатися в полон стала більшою
Скільки росіян здалися в полон через проєкт «Хочу жити»: розвідка назвала цифру
23 червня, 01:21
Диктатор наполягає, що Москва не вестиме перемовин з Києвом за умови виведення військ РФ з України
Росія не збирається наступати на Харків? Путін здивував новими заявами
20 червня, 20:41

Події в Україні

Росіяни, ймовірно, окупували кілька населених пунктів: аналіз ISW
Росіяни, ймовірно, окупували кілька населених пунктів: аналіз ISW
Росіяни атакували Полтавщину: є пошкодження
Росіяни атакували Полтавщину: є пошкодження
Вбивство Ірини Фаріон: правоохоронці мають кілька версій
Вбивство Ірини Фаріон: правоохоронці мають кілька версій
Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2024 року
Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху
Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху
Замах на Фаріон об'єднав політиків
Замах на Фаріон об'єднав політиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
12K
Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі
8184
Відключення світла в одній з областей скасовано
7686
Служба безпеки затримала мера Білгород-Дністровського – ЗМІ
7124
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла

Новини

Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Вчора, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Вчора, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Вчора, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
18 липня, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua