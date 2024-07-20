Росіяни, ймовірно, окупували кілька населених пунктів: аналіз ISW

Окупанти продовжували наступальні операції на північ від Харкова

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, ймовірно захопили Івано-Дар'ївку та Спірне. Окупнати також просунулися до села Прогрес поблизу Авдіївки і захопили весь населений пункт. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

18 і 19 липня російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова біля Вовчанська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський блогер заявив, що російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) успішно захищаються від українських безпілотників на Харківському напрямку.

Російські війська 19 липня продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на схід від Невського, але ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.

Повідомляється, що 19 липня українські війська завдали ракетного удару Atacms по Луганську. На геолокаційних кадрах, опублікованих 19 липня, видно залишки ймовірної ракети поблизу колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища.

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, як підрозділи російської 123-ї мотострілецької бригади піднімають російський прапор в Івано-Дар'ївці (на південний схід від Сіверська) і вказує, що російські війська захопили населений пункт. Також окупанти могли захопити Спірне.

19 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту не було. Російські сили нещодавно просунулися на схід від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід уздовж вулиці Петра Великого в східній Дружбі.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід і захід від Авдіївки та продовжили наступальні операції в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до Прогресу (на північний захід від Авдіївки) і захопили весь населений пункт. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вітрозахисних смуг безпосередньо на південний схід від Карлівки (на захід від Авдіївки).

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька, але 19 липня не було жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі. Російські війська продовжили наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області, але підтверджених змін лінії фронту не було.

19 липня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. 18 і 19 липня відбулися позиційні бої поблизу Малої Токмачки, Щербаків, Новоандріївки та Роботиного.

Тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонщини, зокрема поблизу Кринок. Російський блогер стверджував, що російські війська наступали поблизу Кринок. Російське джерело стверджує, що у російських військ недостатньо особового складу на Херсонському напрямку для проведення тактичних ротацій на передовій, а російські сили, які воюють на східному березі та на островах у дельті Дніпра, втомлені.