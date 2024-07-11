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Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2024 року
На Покровському напрямку сталося 41 бойове зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові відбили 121 атаку противника

10 липня на лінії фронту відбулася запекла боротьба, протягом якої українські захисники відбили понад 120 атак російських окупаційних військ. Проте, за даними проєкту DeepState, ворог досяг обмеженого просування на сході, захопивши населений пункт Євгенівка на Донеччині та просунувшись в районі Юр'ївки. Однак офіційної інформації про це немає.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив високу інтенсивність боїв, особливо на Торецькому та Сіверському напрямках. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де протягом доби відбулося 41 бойове зіткнення. Українські військові мужньо тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема, за 10 липня на Покровському напрямку було знешкоджено 162 окупанти, 97 з них – безповоротно. Також знищено три ББМ «Тигр», один 120-мм міномет, чотири ворожих автомобілі та один БПЛА ZALA. Крім цього, пошкоджена ще одна ББМ «Тигр».

Карта бойових дій
Карта бойових дій
https://t.me/DeepStateUA/19868

На інших напрямках фронту українські захисники також успішно відбивали атаки ворога. На Харківському напрямку ворог тричі намагався наступати біля Вовчанська та Глибокого, але зазнав невдачі. На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував позиції ЗСУ у районах Синьківки та Берестового, але всі атаки було успішно відбито.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 14 разів, але українські війська відбили 10 атак. На Сіверському напрямку ворог активно наступав у п'яти районах, але ЗСУ зупинили 12 атак. На Краматорському напрямку відбулося п’ять штурмових дій противника, чотири з яких були відбиті. На Торецькому напрямку росіяни 21 раз атакували позиції ЗСУ, але 18 атак було відбито.

Протягом доби російські окупанти продовжували обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти, використовуючи різні види озброєння. Зафіксовано 3 ракетних та 44 авіаційних удари, застосування 48 керованих авіабомб, а також понад 3000 обстрілів з артилерії та безпілотників.

На тлі запеклих боїв на сході, ситуація на Луганщині залишається складною. За інформацією Луганської ОВА, на вільній території області залишається лише 45 жителів, переважно літнього віку. Нагадаємо, триває 867-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росіяни ворог озброєння військові Генштаб окупанти

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