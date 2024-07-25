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Обміняти колаборанта на полоненого українця. Як працюватиме проєкт «Хочу к своим»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Обміняти колаборанта на полоненого українця. Як працюватиме проєкт «Хочу к своим»
Презентовано проєкт «Хочу к своим» з метою покращити обміни полоненими
фото: glavcom.ua

На сайті буде опція «згода на обмін», коли засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на наших громадян з російської неволі

Головне управління розвідки, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого з прав людини презентували проєкт «Хочу к своим», мета якого полягає в організації обміну українських колаборантів на українських військовополонених, цивільних заручників, викрадених українських дітей, російських політичних в’язнів, яких засудили за підтримку України. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Завдання проєкту: 

  • Першим завданням проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України. Вони дали згоду і можуть бути обміняні на українських громадян, які перебувають у російському полоні.
  • Друге завдання – дати можливість громадянам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, припинити цю діяльність на визначених умовах.
  • Третє завдання – дати можливість громадянам України, які мають якусь інформацію про діяльність ворожих агентів, поділитися нею з проєктом.
  • Четверте завдання – допомогти громадянам, які бажають виїхати з України до Росії допомогти зробити це.

За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, з початку повномасштабної війни вдалося повернути на батьківщину 3405 українців. З початку повномасштабного вторгнення відкрито понад 7400 кримінальних проваджень щодо колабораціонізму.

«Понад 200 осіб з цього проєкту погодилися опублікувати особисту інформацію, а понад 500 осіб загалом надали українській стороні особисту інформацію, погоджуючись на обмін», – зазначив Дехтяренко.

Він підкреслив, що ці дані свідчать про те, що Росія не поспішає повертати своїх громадян, серед яких є і агенти.

Директор Департаменту інформполітики, комунікації та протокольних заходів Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Тетяна Шелест визнає, що досі не існує чіткого обмінного механізму і чимало полонених, зокрема і цивільних, перебувають у російських в'язницях з 2014 року. Щодо повернення цивільних громадян до України, то воно здійснюватиметься каналом комунікації уповноваженого ВРУ з прав людини з Уповноваженим з прав людини Росії.

На сайті «Хочу к своим» постійно оновлюватиметься база засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, що погодилися на обмін до рф. Кожен з них дав добровільну згоду на публікацію своїх даних.

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Теги: СБУ обмін полоненими ГУР

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