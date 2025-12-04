Розвідка знищила російський винищувач МіГ-29 у Криму (відео)

Уночі українські бійці завдали втрат ворогу

4 грудня на території військового аеродрому «Кача» в Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

У цю ж ніч під удар «Примар» потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

«Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер – і винищувальну авіацію ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

До слова, 29 листопада 2025 року дрони воїнів Департаменту активних дій Головного управління розвідки атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на Донбасі. Лише за одну ніч розвідники уразили пускову установку 9А83 зі складу ЗРК С-300В, яка перебувала на бойовому чергуванні, а також одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 «Ніобій-СВ».