Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка знищила російський винищувач МіГ-29 у Криму (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка знищила російський винищувач МіГ-29 у Криму (відео)
Уражено винищувач МіГ-29
фото: скриншот з відео

Уночі українські бійці завдали втрат ворогу

4 грудня на території військового аеродрому «Кача» в Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

У цю ж ніч під удар «Примар» потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер – і винищувальну авіацію ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

До слова, 29 листопада 2025 року дрони воїнів Департаменту активних дій Головного управління розвідки атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на Донбасі. Лише за одну ніч розвідники уразили пускову установку 9А83 зі складу ЗРК С-300В, яка перебувала на бойовому чергуванні, а також одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 «Ніобій-СВ».

Теги: ГУР винищувач Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Дудка, Олексій Бессарабов та Дмитро Штибликов перебувають у катівнях Кремля вже понад дев'ять років
«Справа диверсантів». Згадаймо українців, які вже дев'ять років перебувають у російській неволі
9 листопада, 09:45
«Оріон» – це ударно-розвідувальний дрон
Розвідка оприлюднила список компаній, які допомагають виробляти російський дрон «Оріон»
5 листопада, 09:20
Диверсія сталася біля населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї РФ
Логістична артерія Кремля. Розвідка здійснила диверсію на Транссибірській магістралі
14 листопада, 18:50
Dassault Rafale – французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління
Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
17 листопада, 12:58
Очільник ГУР каже, що не командував операцією з висадки десанту
Буданов розповів, який результат дала десантна операція ГУР у Покровську
20 листопада, 07:49
В окупованому Криму, ймовірно, атаковано нафтобазу
В окупованому Криму, ймовірно, атаковано нафтобазу
23 листопада, 02:18
ГУР спростувало новий російський фейк про Буданова
ГУР спростувало новий російський фейк про Буданова
24 листопада, 04:35
Дегтярьов 1 листопада незаконно відвідав анексований Крим
МОК відмовився коментувати незаконний візит керівника російського спорту в анексований Крим
14 листопада, 14:14
Географія електронної компонентної бази цього БпЛА традиційна для іранських і російських розробок: США, Швейцарія, КНР, Японія, Тайвань, Нідерланди, Ірландія
Розвідка розкрила будову нового іранського Shahed-107, яким РФ атакує Україну
25 листопада, 09:01

Події в Україні

Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (відео)
Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (відео)
Розвідка знищила російський винищувач МіГ-29 у Криму (відео)
Розвідка знищила російський винищувач МіГ-29 у Криму (відео)
Оборона Покровська і Мирнограда. Сирський доповів про ситуацію
Оборона Покровська і Мирнограда. Сирський доповів про ситуацію
Затримано продавчиню мілітарі-магазину, яка коригувала удари по Краматорську
Затримано продавчиню мілітарі-магазину, яка коригувала удари по Краматорську
Обстріл черги за хлібом у Чернігові: справу трьох російських командирів передано до суду
Обстріл черги за хлібом у Чернігові: справу трьох російських командирів передано до суду
Яка екологічна ситуація у Херсоні? Місцеві мешканці розповіли, що з містом зробили росіяни
Яка екологічна ситуація у Херсоні? Місцеві мешканці розповіли, що з містом зробили росіяни

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua