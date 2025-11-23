В окупованому Криму, ймовірно, атаковано нафтобазу

За попередніми даними, удару зазнала нафтобаза у Севастополі

У ніч на 23 листопада, в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки повідомляють про ймовірне влучання по нафтобазі – одному з найбільших паливних об’єктів на території тимчасово окупованого Криму, передає «Главком».

Окупаційна влада стверджувала, що всі безпілотники нібито збили «далеко в морі». Однак відео, оприлюднені у кримських Telegram-каналах, спростовують ці заяви: на кадрах видно роботу ППО безпосередньо над містом, а також чутно гучні вибухи на суходолі.

Зазначається, що удару зазнала нафтобаза у Севастополі – друга за потужністю на півострові та ключовий паливо-заправний вузол Чорноморського флоту РФ.

На об’єкті зберігалися запаси дизельного палива, бензину та авіаційного гасу.

Наслідки «прильотів» та масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Офіційного підтвердження від української сторони станом на зараз не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 22 листопада російські об'єкти нафтопереробної та енергетичної інфраструктури вкотре стали ціллю масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Ударів зазнали місто Сизрань у Самарській області РФ та тимчасово окупований Красноперекопськ у Криму.