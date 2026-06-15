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Безпілотники атакували окуповане Дебальцево

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Безпілотники атакували окуповане Дебальцево
Пожежа у місті Дебальцево
фото: соціальні мережі

Під удар потрапила залізнична інфраструктура 

Вночі 15 червня безпілотники атакували окуповане Дебальцево у Донецькій області. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За попередньою інформацією, у Дебальцево атаковано залізничну інфраструктуру, в місті лунають потужні вибухи.

Внаслідок атаки на залізничному об'єкті розгорілася пожежа.

Дебальцеве історично відоме як один із найбільших і найважливіших залізничних вузлів Донбасу, що з'єднує ключові шляхи між Донецьком та Луганськом. У 2014-2015 роках Дебальцеве стало ареною одних із найзапекліших боїв (відомих як Дебальцівська операція), і з лютого 2015 року місто перебуває під тимчасовою російською окупацією. 

Як відомо, вночі 14 червня безпілотники атакували Іловайськ в окупованій частині Донецької області. 

В Іловайську пролунали потужні вибухи. Місцеві писали про велику кількість безпілотників над містом. За попередньою інформацією, в Іловайську уражено локомотивне депо.

Також у ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область. 

Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників. 

Нагадаємо, ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя. 

Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста. 

Теги: Донеччина вибух

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