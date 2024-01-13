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Румунські фермери заблокували пункт пропуску з Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Румунські фермери заблокували пункт пропуску з Україною
Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі
фото з відкритих джерел

Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі

На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне». Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках. Про це інформує Державна прикордонна служба.

«Зараз значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів», – ідеться в повідомленні.

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі.

Раніше німецькі фермери тимчасово заблокували два пункти пропуску на кордоні з Польщею. 

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку через блокування прикордонних переходів біля кордону з Україною.

До слова, місцева влада в польській Медиці не видала перевізникам дозвіл на страйк. Протестувальники збиралися заблокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Медика – Шегині» з 15 січня по 15 березня. Оскільки фермери вже припинили свій страйк на цьому КПП, поки що він залишиться відкритим для фур.

Теги: блокування

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