Рятувальники ліквідували більшість пожеж у зоні ЧАЕС

За останні два тижні в Чорнобильській зоні зафіксовано понад 30 пожеж

Більшість пожеж у зоні відчуження ЧАЕС локалізована або ліквідована. Осередки загоряння знаходяться під контролем рятувальників ДСНС України. Про це повідомив в.о. міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі телемарафону.

«За останні два тижні зафіксовано більше 30 пожеж. В останній тиждень було зафіксовано ще 5 пожеж додатково. На сьогоднішні більшість цих пожеж локалізовані. Залишаються невеликі зони, де триває горіння», - сказав він.

За його словами, зважаючи на прохолодну і вологу погоду, на півночі України зараз немає умов, сприятливих для поширення пожеж.

Раніше повідомлялося, що за даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA) в межах зони відчуження ЧАЕС зафіксовано сім осередків займання.

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) заявило, що в Києві та двох українських атомних електростанціях зафіксовано збільшення концентрації цезію. Проте, зазначається, що таке збільшення концентрації цезію не викликає серйозного занепокоєння з точки зону радіаційного фону.

20 березня на Чорнобильскій атомній електростанції, яку захопили російські військові й утримували в заручниках працівників, вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію осіб, які там знаходилися.

ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.