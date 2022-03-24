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    Події в Україні

    Рятувальники ліквідували більшість пожеж у зоні ЧАЕС

    У зоні ЧАЕС залишаються невеликі зони, де триває горіння - Рятувальники ліквідували більшість пожеж у зоні ЧАЕС
    У зоні ЧАЕС залишаються невеликі зони, де триває горіння

    За останні два тижні в Чорнобильській зоні зафіксовано понад 30 пожеж

    Більшість пожеж у зоні відчуження ЧАЕС локалізована або ліквідована. Осередки загоряння знаходяться під контролем рятувальників ДСНС України. Про це повідомив в.о. міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі телемарафону.

    «За останні два тижні зафіксовано більше 30 пожеж. В останній тиждень було зафіксовано ще 5 пожеж додатково. На сьогоднішні більшість цих пожеж локалізовані. Залишаються невеликі зони, де триває горіння», - сказав він.

    За його словами, зважаючи на прохолодну і вологу погоду, на півночі України зараз немає умов, сприятливих для поширення пожеж.

    Раніше повідомлялося, що за даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA) в межах зони відчуження ЧАЕС зафіксовано сім осередків займання.

    Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) заявило, що в Києві та двох українських атомних електростанціях зафіксовано збільшення концентрації цезію. Проте, зазначається, що таке збільшення концентрації цезію не викликає серйозного занепокоєння з точки зону радіаційного фону.

    20 березня на Чорнобильскій атомній електростанції, яку захопили російські військові й утримували в заручниках працівників, вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію осіб, які там знаходилися.

    ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.

    Читайте також: Російські терористи на українських АЕС. Чим це загрожує і чому мовчить МАГАТЕ?
    Теги: росія окупанти ДСНС ЧАЕС війна Україна окупація #stoprussia
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    Рятувальники ліквідували більшість пожеж у зоні ЧАЕС