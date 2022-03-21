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    Події в Україні

    Рятувальники ліквідували витік аміаку в Сумах (відео)

    Хмару аміаку вітром понесло на с. Новоселиця - Рятувальники ліквідували витік аміаку в Сумах (відео)
    Хмару аміаку вітром понесло на с. Новоселиця
    фото скріншот відео

    Працівниками підприємства розпочато регламентні роботи по відновленню технологічного процесу

    Рятувальник ліквідували витік аміаку на підприємстві «Сумихімпром» у Сумах, яке сьогодні вночі обстріляли окупанти. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «О 07:49 аварію по викиду аміаку у м. Суми на території ПАТ «Сумихімпром» ліквідовано. Працівниками підприємства розпочато регламентні роботи по відновленню технологічного процесу. Підрозділами ДСНС роботи завершено», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у ніч на 21 березня у Сумах на підприємстві «Сумихімпром» стався витік аміаку. Наразі зона ураження аміаком внаслідок витоку на підприємстві «Сумихімпром» становить близько 2,5 км. Хмару аміаку вітром понесло на с. Новоселиця. Загрози населенню міста немає. Попередньо жертв та постраждалих немає.

    Аміак є вкрай отруйним, вогненебезпечним газом. Розпізнати його можна по різкому запаху та їдкому смаку. Кольору цей газ не має. Міністерство охорони здоров'я розповідає, як діяти у разі отруєння цим газом.

    Теги: росія окупанти Суми війна Україна хімікати окупація #stoprussia
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    Рятувальники ліквідували витік аміаку в Сумах (відео)