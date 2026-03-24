Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«На атаки ми обов'язково відповімо». Зеленський прокоментував обстріл України

Єгор Голівець
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Володимир Зеленський пообіцяв відповідь росіянам на масовану атаку по Україні
скріншот з відео

РФ запустила понад 550 дронів і ракети, є загиблі та десятки поранених

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на масовану російську атаку, яка тривала протягом доби та охопила значну частину території країни. Про це повідомляє «Главком».

За словами глави держави, Росія від ночі здійснювала комбіновані удари по Україні із застосуванням ракет і безпілотників, а протягом дня атаки дронами продовжувалися.

«Сьогодні фактично всю добу від ночі Росія б’є по Україні «шахедами». Був масований удар вночі: і ракети, і «шахеди». Увесь день – нові хвилі дронів. Більш ніж 550 дронів різних типів саме за день, значна кількість – саме «шахеди».

За його словами, однією з ключових цілей атак була енергетична інфраструктура. «Серед мішеней у росіян енергетика – це основне, вони продовжують свою операцію, щоб зламати Україну й нашу енергосистему».

Окремо президент звернув увагу на використання Росією іранських дронів. «Іранські «шахеди», модернізовані росією, б’ють по церкві у Львові – це абсолютне збочення, і тільки таким, як Путін, може це подобатися. На атаки ми обов'язково відповімо».

Президент підкреслив, що масштаб атаки свідчить про відсутність у Росії намірів завершувати війну. Зеленський наголосив, що відповіддю на такі дії має стати посилення тиску на Росію.

«Без додаткового й сильного тиску на Росію, без відчутних російських втрат у них там, у Москві, не з’явиться бажання відходити від війни, якось звикати знову до миру».

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Зокрема, російські окупанти здійснили масовану атаку на Вінницю. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, є поранені.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Водночас у Житомирі постраждала 12-річна дівчинка через атаку РФ.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський росія Україна Львів ракетна атака дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua