«На атаки ми обов'язково відповімо». Зеленський прокоментував обстріл України

РФ запустила понад 550 дронів і ракети, є загиблі та десятки поранених

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на масовану російську атаку, яка тривала протягом доби та охопила значну частину території країни. Про це повідомляє «Главком».

За словами глави держави, Росія від ночі здійснювала комбіновані удари по Україні із застосуванням ракет і безпілотників, а протягом дня атаки дронами продовжувалися.

«Сьогодні фактично всю добу від ночі Росія б’є по Україні «шахедами». Був масований удар вночі: і ракети, і «шахеди». Увесь день – нові хвилі дронів. Більш ніж 550 дронів різних типів саме за день, значна кількість – саме «шахеди».

За його словами, однією з ключових цілей атак була енергетична інфраструктура. «Серед мішеней у росіян енергетика – це основне, вони продовжують свою операцію, щоб зламати Україну й нашу енергосистему».

Окремо президент звернув увагу на використання Росією іранських дронів. «Іранські «шахеди», модернізовані росією, б’ють по церкві у Львові – це абсолютне збочення, і тільки таким, як Путін, може це подобатися. На атаки ми обов'язково відповімо».

Президент підкреслив, що масштаб атаки свідчить про відсутність у Росії намірів завершувати війну. Зеленський наголосив, що відповіддю на такі дії має стати посилення тиску на Росію.

«Без додаткового й сильного тиску на Росію, без відчутних російських втрат у них там, у Москві, не з’явиться бажання відходити від війни, якось звикати знову до миру».

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Зокрема, російські окупанти здійснили масовану атаку на Вінницю. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, є поранені.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Водночас у Житомирі постраждала 12-річна дівчинка через атаку РФ.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.