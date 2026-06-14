На Рівненщині рятувальники допомогли дворічній дитині, яка застрягла у металевій огорожі

Під час гри малеча просунула голову між металевими елементами огорожі сходового маршу

Надзвичайники обережно зрізали частину конструкції та швидко вивільнили дитину

На Рівненщині надзвичайники допомогли дворічній дитині, яка застрягла у металевій огорожі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Інцидент трапився у Дубні. Під час гри малеча просунула голову між металевими елементами огорожі сходового маршу та не змогла самостійно вибратися.

🥺 На Рівненщині надзвичайники допомогли дворічній дитині, яка застрягла у металевій огорожі



У Дубні під час гри малеча просунула голову між металевими елементами огорожі сходового маршу та не змогла самостійно вибратися.



📹 ДСНС України pic.twitter.com/KUhTvPNfZQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2026

Надзвичайники обережно зрізали частину конструкції та швидко вивільнили дитину. На щастя, усе обійшлося без травм.

Нагадаємо, на Закарпатті дитина отримала опіки 50% тіла під час спалювання сміття. Дитина опинилася в епіцентрі раптового спалаху вогню, що спричинило значні термічні ушкодження.

Також у Чернівцях рятувальники дістали із колекторної ями чоловіка, який пробув там п’ять днів без їжі та води.