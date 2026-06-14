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На Рівненщині рятувальники допомогли дворічній дитині, яка застрягла у металевій огорожі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Рівненщині рятувальники допомогли дворічній дитині, яка застрягла у металевій огорожі
Під час гри малеча просунула голову між металевими елементами огорожі сходового маршу
фото: скріншот із відео

Надзвичайники обережно зрізали частину конструкції та швидко вивільнили дитину

На Рівненщині надзвичайники допомогли дворічній дитині, яка застрягла у металевій огорожі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Інцидент трапився у Дубні. Під час гри малеча просунула голову між металевими елементами огорожі сходового маршу та не змогла самостійно вибратися.

Надзвичайники обережно зрізали частину конструкції та швидко вивільнили дитину. На щастя, усе обійшлося без травм.

Нагадаємо, на Закарпатті дитина отримала опіки 50% тіла під час спалювання сміття. Дитина опинилася в епіцентрі раптового спалаху вогню, що спричинило значні термічні ушкодження.

Також у Чернівцях рятувальники дістали із колекторної ями чоловіка, який пробув там п’ять днів без їжі та води. 

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Теги: рятувальники дитина Рівненщина

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