Ворог атакував залізничну інфраструктуру Харківщини, є поранені

Російські ударні безпілотники завдали прицільного удару по транспортному вузлу

Вранці у неділю, 14 червня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий цілеспрямований напад на логістичну та цивільну інфраструктуру України. Ціллю для ударних безпілотних літальних апаратів ворога став великий залізничний вузол Харківської області – станція Лозова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Внаслідок влучань зафіксовано пошкодження тягового рухомого складу та поранення серед працівників залізниці. Російські дрони-камікадзе атакували залізничні колії та технічні зони станції у ранковий час, коли на залізничному вузлі тривала звичайна операційна робота. Головного удару зазнав рухомий склад, який забезпечує вантажні та пасажирські перевезення в регіоні.

У результаті вибухів суттєвих пошкоджень зазнали локомотиви, що перебували на території станції. У кабінах та моторних відсіках тягових машин зафіксовано руйнування скління, обшивки та пошкодження внутрішнього обладнання уламками. Спеціалісти наразі оцінюють ступінь придатності техніки до відновлення та підраховують матеріальні збитки.

Найбільш критичним наслідком чергового воєнного злочину РФ стало травмування залізничників, які на момент прильоту безпілотників виконували свої професійні обов'язки безпосередньо у рухомому складі. Обом потерпілим було оперативно надано першу невідкладну медичну допомогу бригадами швидкої, які прибули на залізничний об'єкт.

«Попри обстріли, залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення», – наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 13 та 14 червня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили серію інтенсивних атак із використанням ударних безпілотних літальних апаратів на прифронтові та прикордонні райони Харківської області. Під ударом ворожих дронів опинилися одразу десять населених пунктів регіону.