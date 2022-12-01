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СБУ перевірила монастир на Закарпатті, де черниці закликали до «пробуждения матушки-Руси»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ перевірила монастир на Закарпатті, де черниці закликали до «пробуждения матушки-Руси»
Під час заходів СБУ знайшла в монастирі тексти проросійських пісень, якими прославляли «русскую землю»
фото: пресслужба СБУ

Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проводила на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа, повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями.

Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь «нельзя разделить».

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Попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який «благословив» російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану «пам’ятку», де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували «бути відстороненим від усякого священства».

Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли «русскую землю» і закликали до «пробудження матушки-Руси».

Нагадаємо,  СБУ провела обшуки в єпархіях Московської церкви на Тернопільщині та Прикарпатті.

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Теги: війна СБУ церква

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