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СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників (фото)
Співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика
фото скріншот відео

Наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном

Співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників. Усе це – в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном. Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у його діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зарада). А саме – в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України.

5 фото
На весь екран

Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу «НАШ» неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції. Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи. За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії.

Раніше повідомлялося, що СБУ провела обшуки в єпархіях Московської церкви на Тернопільщині та Прикарпатті.

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Теги: Євген Мураєв СБУ обшук

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