Рятувальники ліквідували пожежі у Запоріжжі після нічної атаки РФ

Минулося без постраждалих

Цієї ночі ворожі безпілотники атакували Запоріжжя. На кількох локаціях внаслідок влучань виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі займання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок нічної атаки російських БпЛА. За повідомленням ДСНС, горіло одне з приміщень закладів освіти, автомобіль «Газель» та дерева уздовж проїжджої частини.

Надзвичайники ліквідували усі осередки займань. Провели розбір і проливку конструкцій.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Опівночі ворог ударив «шахедом» по одному з закладів освіти. Сталося займання триповерхової будівлі. Екстрені служби вогонь уже приборкали. Минулося без постраждалих.