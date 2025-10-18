Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рятувальники ліквідували пожежі у Запоріжжі після нічної атаки РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники ліквідували пожежі у Запоріжжі після нічної атаки РФ
Окупанти атакували Запоріжжя
фото: ДСНС

Минулося без постраждалих

Цієї ночі ворожі безпілотники атакували Запоріжжя. На кількох локаціях внаслідок влучань виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі займання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок нічної атаки російських БпЛА. За повідомленням ДСНС, горіло одне з приміщень закладів освіти, автомобіль «Газель» та дерева уздовж проїжджої частини.

Надзвичайники ліквідували усі осередки займань. Провели розбір і проливку конструкцій.

7 фото
На весь екран

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Опівночі ворог ударив «шахедом» по одному з закладів освіти. Сталося займання триповерхової будівлі. Екстрені служби вогонь уже приборкали. Минулося без постраждалих.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя рятувальники пожежа обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Десятихвилинна поїздка у таксі обійдеться мінімум у 200 грн, якщо немає знижки
Після нічної атаки в Києві різко зросли ціни на таксі
10 жовтня, 10:19
Гринчук закликала всіх залишатися в укриттях
Росія завдає масованих ударів по енергетиці України – Гринчук
10 жовтня, 02:57
У Дніпрі гучно
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
10 жовтня, 00:28
Художнє полотно на пошкодженій будівлі заводу «Артем» на Лук’янівці
Пошкоджену обстрілами будівлю заводу «Артем» на Лук’янівці закрито полотном (фото)
8 жовтня, 19:41
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на українські міста: головне за ніч
5 жовтня, 07:05
Блекаут на Чорнобильській АЕС, нові правила переведення військових. Головне за 1 жовтня
Блекаут на Чорнобильській АЕС, нові правила переведення військових. Головне за 1 жовтня
1 жовтня, 21:14
РФ атакувала найбільший ринок Східної Європи
Росіяни вдарили по харківському ринку «Барабашово»: з'явились фото наслідків
1 жовтня, 04:58
Трамп: Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка (Росії) котиться до біса. Вони піддають бомбардуванню все
Атака на НПЗ у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
26 вересня, 05:44
На території навчального закладу зафіксовано влучання
Рятувальники показали наслідки ударів по навчальному закладу в Сумах
22 вересня, 09:50

Події в Україні

Рятувальники ліквідували пожежі у Запоріжжі після нічної атаки РФ
Рятувальники ліквідували пожежі у Запоріжжі після нічної атаки РФ
Російський дрон атакував пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині
Російський дрон атакував пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині
Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 жовтня 2025 року
Окупанти атакували Полтавщину дронами: є пошкодження на підприємстві, виникла пожежа
Окупанти атакували Полтавщину дронами: є пошкодження на підприємстві, виникла пожежа
Кремль запускає програму колонізації окупованих територій України
Кремль запускає програму колонізації окупованих територій України
Втрати ворога станом на 18 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua