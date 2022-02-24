Сайти Кабміну, СБУ, МЗС зазнали кібератаки

Проти сайтів держорганів продовжується системна кібератака

Вночі 24 лютого сайти державних органів влади піддались масованій DDoS-атаці. Станом на 02:20 не працювали ресурси Кабмінету міністрів, СБУ та МЗС.

Спочатку на сайті Кабміну з'явився банер, схожий на той, який розміщували на урядових сайтах під час кібератаки 14 січня. Окрім того на банері хакери розмістили ймовірно «вірусне» посилання, щоб користувачі, які на нього натиснуть, «інфікували» свої пристрої.

Наразі сайт Кабміну не працює. Ймовірно, його вимкнули адміністратори, щоб запобігти поширенню шкідливого програмного забезпечення.

Наразі також спостерігаються проблеми у роботі сайтів Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України.

Раніше повідомлялося, що 23 лютого сталася нова кібератака на Україну: «лягли» сайти міністерств та Ради.

Також голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що його атакували хакери з Росії та спробували зламати облікові записи членів його сім'ї.