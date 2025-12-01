Ердоган відреагував на удари по суднах «тіньового флоту» РФ біля Туреччини

Один з пошкоджених кораблів після удару безпілотників

За словами турецького президента, війна між Україною та Росією «ставить під загрозу безпеку судноплавства в Чорному морі»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що останні атаки на судна російського «тіньового флоту» в Чорному морі створюють пряму загрозу безпеці судноплавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu.

Зазначається, що після засідання уряду Ердоган наголосив, що війна між Україною та Росією вже «досягла рівня, який відкрито ставить під загрозу безпеку судноплавства в Чорному морі».

Політик наголосив, що удари по торговельних суднах у турецькій винятковій економічній зоні є серйозною ескалацією. Ердоган підкреслив, що Анкара «не може виправдати такі атаки», які несуть ризики для людей, навколишнього середовища та міжнародної морської безпеки.

Нагадаємо, міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу заявив, що два нафтові танкери, які загорілися біля чорноморського узбережжя, могли зазнати удару ракетами або дронами.

Як повідомлялося, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні. Цього року танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку. Водночас американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.

До слова, Росія становить небезпеку для всього живого, залишаючи після себе нафтовий слід у європейських водах. Танкерний «тіньовий флот» Кремля систематично порушує безпеку регіону, попри міжнародні санкції.