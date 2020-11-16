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    Події в Україні

    СБУ викрила контрабанду унікального бурштину в арабську країну

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    Бурштин вилучили і відправили на експертизу - СБУ викрила контрабанду унікального бурштину в арабську країну
    Бурштин вилучили і відправили на експертизу

    Один з них намагався провезти 5,4 кілограму унікального бурштину-сирцю

    Жителів Рівненської області викрили на постачання рідкісного виду бурштину в одну з країн Перської затоки. Про це повідомляє Служба безпеки України.

    Встановлено, що мешканці Рівненської області систематично вивозили необроблений бурштин з України в одну з країн Перської затоки. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин в північних районах Рівненської області.

    Задокументовано, що рівнянин намагався вивести через аеропорт «Бориспіль» 18 рідкісних експонатів бурштину-сирцю, деякі з яких важать більше 700 грам. Вартість таких зразків оцінюється окремо, але на чорному ринку вартість затриманої партії оцінюється в кілька десятків тисяч доларів.

    Бурштин вилучили і відправили на експертизу. Після неї вирішиться питання про відкриття кримінальної справи.

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    СБУ викрила контрабанду унікального бурштину в арабську країну
    СБУ викрила контрабанду унікального бурштину в арабську країну
    СБУ викрила контрабанду унікального бурштину в арабську країну
    СБУ викрила контрабанду унікального бурштину в арабську країну

    Нагадаємо, що на Волині відбувся перший в Україні відкритий аукціон з продажу бурштину.

    Крім того, СБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину до Азії.

    До слова, буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень.

    Теги: СБУ Аеропорт Бориспіль бурштин аеропорт
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