СБУ викрила контрабанду унікального бурштину в арабську країну
Один з них намагався провезти 5,4 кілограму унікального бурштину-сирцю
Жителів Рівненської області викрили на постачання рідкісного виду бурштину в одну з країн Перської затоки. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Встановлено, що мешканці Рівненської області систематично вивозили необроблений бурштин з України в одну з країн Перської затоки. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин в північних районах Рівненської області.
Задокументовано, що рівнянин намагався вивести через аеропорт «Бориспіль» 18 рідкісних експонатів бурштину-сирцю, деякі з яких важать більше 700 грам. Вартість таких зразків оцінюється окремо, але на чорному ринку вартість затриманої партії оцінюється в кілька десятків тисяч доларів.
Бурштин вилучили і відправили на експертизу. Після неї вирішиться питання про відкриття кримінальної справи.
Нагадаємо, що на Волині відбувся перший в Україні відкритий аукціон з продажу бурштину.
Крім того, СБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину до Азії.
До слова, буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень.