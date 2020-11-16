СБУ викрила контрабанду унікального бурштину в арабську країну

Бурштин вилучили і відправили на експертизу

Один з них намагався провезти 5,4 кілограму унікального бурштину-сирцю

Жителів Рівненської області викрили на постачання рідкісного виду бурштину в одну з країн Перської затоки. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що мешканці Рівненської області систематично вивозили необроблений бурштин з України в одну з країн Перської затоки. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин в північних районах Рівненської області.

Задокументовано, що рівнянин намагався вивести через аеропорт «Бориспіль» 18 рідкісних експонатів бурштину-сирцю, деякі з яких важать більше 700 грам. Вартість таких зразків оцінюється окремо, але на чорному ринку вартість затриманої партії оцінюється в кілька десятків тисяч доларів.

Бурштин вилучили і відправили на експертизу. Після неї вирішиться питання про відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, що на Волині відбувся перший в Україні відкритий аукціон з продажу бурштину.

Крім того, СБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину до Азії.

До слова, буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень.