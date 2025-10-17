«Пакунок пораненого»: законтрактовано перші 50 тис наборів

ДОТ законтрактував 50 тис гігієнічних наборів для поранених зі значною економією

Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони України вперше законтрактував 50 тис наборів засобів особистої гігієни, які стануть частиною так званого «пакунку пораненого». Загальна сума трьох укладених 9 та 10 жовтня контрактів становить 26,48 млн грн. Постачання наборів очікується до 15 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Прозорро.

На електронних торгах ДОТ вдалося досягти суттєвої економії, яка на різних лотах склала 25%−33%. Загальна формальна економія перевищила 10 млн грн порівняно з очікуваною вартістю.

Очікувана вартість чоловічого набору була 734 грн, а жіночого – 959 грн. Контрактна ціна чоловічих наборів склала від 489 до 545 грн, а жіночих – від 697 до 767 грн.

Що входить до «пакунку пораненого»

Замовлено 48 тисяч чоловічих та 2 тисячі жіночих наборів. Усі засоби переважно українського виробництва та упаковані у рюкзак-мішок.

Набір включає рушник, засоби для гоління, зубну щітку і пасту, шампунь, гель для душу, дезодорант, крем, гребінець, ватні палички, антисептик, серветки та туалетний папір.

Також у наборі для жінок додатково передбачено гігієнічні прокладки (щоденні та менструальні), ватні косметичні диски та силіконову резинку для волосся.

До кожного пакунку додаються листівки-подяки з 12 варіантами дитячих малюнків.

Постачальниками за підсумками торгів стали:

ТОВ «Партнер Юкрейн» (м. Дніпро) – підряд на 13,85 млн грн.

ТОВ «ТК-Домашній текстиль» (входить до ТК-Груп Олександра Соколовського) – два лоти на 12,63 млн грн.

Згідно з даними Youcontrol «Партнер Юкрейн» ‒ з Дніпра на ринку з 2017 року. Власник і бенефіціар фірми теж дніпрянин Станіслав Яблонський, частка в 10% в підприємстві належить АТ «ЗНВКІФ «ВС Інвестмент» Владислава Штіпельмана.

Фірма була заснована, як «Партнер декор» ‒ торгувала посудом і засобами для чищення, згодом перейшла на текстиль. У 2022 році стала «Партнер Юкрейн», а з жовтня 2023-го змінила профіль на виробництво харчових продуктів. Керує фірмою Катерина Руденко, яка також є керівницею та власницею ТОВ «Фуд хоспіталіті груп».

З 2021 року «Партнер юкрейн» отримало підрядів на 565,50 млн грн. Найбільший замовник ‒ ДОТ.

«ТК-Домашній текстиль» ‒ на ринку з 2012 року. Володіють фірмою Олександр Соколовський та Володимир Марценюк, в числі засновників також АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геліон». Підприємство входить в ТК-Груп Олександра Соколовського. Керує фірмою Ганна Романенко.

З 2016 фірма отримала підрядів на 691,70 млн грн. Найбільший замовник ‒ ДП «Українські спеціальні системи» («УСС»), яке замовляє «бебібокси».

Нагадаємо, цьогоріч впроваджується видача «Пакунку пораненого» – набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни. Його отримуватимуть поранені та хворі військовослужбовці, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.