Уряд відзначив нагородами 15 працівників ДТЕК

Енергетиків та машинобудівників відзначено державними нагородами

15 працівників компанії ДТЕК були відзначені урядовими нагородами. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«У Львові під час спортивних змагань ветеранів російсько-української війни «ТитаниUА» пʼятнадцять співробітників ДТЕК «Енерго» отримали високі державні та урядові нагороди», – йдеться в ньому.

Зокрема, директор Придніпровської ТЕС Анатолій Боричевський отримав почесне звання «Заслужений енергетик України».

Також 10 працівників було відзначено почесною грамотою Кабінету міністрів України, а ще четверо були нагороджені подякою премʼєр-міністра України.

«Вітаємо вугільників, енергетиків та машинобудівників із заслуженими нагородами! Вашу роботу неможливо переоцінити, адже ваша енергія живить життя», – підкреслили в ДТЕК.

Раніше президент Володимир Зеленський нагородив нафтогазову фахівчиню компанії ДТЕК Юлію Ігнаточкіну орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.