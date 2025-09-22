За тиждень ДТЕК повернув світло 55 тисячам родин після обстрілів

З 15 по 21 вересня на Дніпропетровщині енергетики змогли повернути електропостачання у 45,1 тисячі домівок

Ворог постійно вже регулярно пошкоджує електромережі на Дніпропетровщині

Протягом минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 55 тисячам родин в 101 населеному пункті, чиї домівки були без електроенергії через обстріли. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що з 15 по 21 вересня на Дніпропетровщині енергетики змогли повернути електропостачання у 45,1 тисячі домівок. Ворог постійно вже обстрілює Дніпропетровську область, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла.

Водночас на Донеччині, де ситуація стає все важчою, минулого тижня енергетикам вдалося повернути світло в домівки 7,3 тисячі родин місцевих мешканців. Продовжує потерпати від ворожих атак і Київщина. Тут минулого тижня ремонтні бригади ДТЕК змогли відновити електрику в майже 3 тисячах осель.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад мільйона родин, що знеструмлювались через обстріли в чотирьох областях.