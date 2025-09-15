Зеленський відзначив воїнів-танкістів державними нагородами

За словами президента, загалом в українських бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів

Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами-танкістами. Він вручив їм державні нагороди – ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та ордени «За мужність» І–ІІІ ступенів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави наголосив, що танкові війська стали одним із найсильніших елементів Сил оборони. За словами українського лідера, через війну дронів та інші нові технологічні аспекти війни роль танків суттєво змінилася.

«Завдання командирів танкових екіпажів значно ускладнились. Але значення наших танкових військ залишається дуже вагомим. Хоробрість і влучність наших воїнів-танкістів, вогнева потужність і маневреність танків, як і раніше, мають значення для захисту наших українських позицій і знищення російських солдатів, їхніх позицій та їхніх укріплень», – каже він.

За словами Президента, загалом в українських бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів. «Це все дуже сильні, досвідчені підрозділи – значима танкова сила Європи. Воїни, якими ми пишаємось. Досвід, якого Україна готова навчати наших партнерів», – наголосив глава держави.

Президент зустрівся з танкістами з нагоди Дня танкових військ, який в Україні відзначали напередодні фото: president.gov.ua/Офіс президента

Нагадаємо, 14 вересня в Україні відзначається День танкових військ. Свято присвячується усім військовослужбовцям танкових військ, які з гідністю та мужністю боронять нашу країну.

До слова, у День танкових військ, під Аркою Свободи українського народу у Києві відкрили новий пам’ятний знак на честь українських танкістів.