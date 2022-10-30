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Іранський опозиціонер розповів про значення Starlink у місцевих протестах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Іранський опозиціонер розповів про значення Starlink у місцевих протестах
Якщо влада відключить інтернет, іранським протестувальникам стане у нагоді Starlink
фото з відкритих джерел

Ілон Маск 23 вересня написав у Twitter, що він активував Starlink над Іраном

Ілон Маск активував Starlink над Іраном, про це він написав у Twitter 23 вересня. Технологією почали користуватися протестувальники. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав один із лідерів студентського руху в Ірані 1999 року, а нині журналіст незалежного телеканалу Iran International Курош Сехаті.

«Знаю, що деякі люди мають ці системи. Але там дуже висока щомісячна абонплата щоби говорити про масовість. Небагато людей користуються Starlink. Зараз вони не відіграють такої вже важливої ролі», – пояснив іранський опозиціонер.

Однак ситуація може змінитися, якщо масштаби протестів зростатимуть і уряд пробуватиме повністю заглушити інтернет. Тоді Starlink стануть у нагоді, вважає Курош Сехаті.

«І ці системи, і санкції проти Ірану будуть серйозною допомогою для протестувальників», – зауважив він.

Як відомо, другий місяць в Ірані не припиняються масові антиурядові протести. Вони почалися після убивства 22-річної Махси Аміні у відділку поліції, де її утримували нібито за неправильне носіння хіджабу. Аміні померла 16 вересня, як стверджують протестувальники, через крововилив у мозку і зупинку серця внаслідок побиття.

У цей же час вибухнув міжнародний скандал через передачу Іраном Росії дронів-камікадзе Shahed-136. Американський Інститут вивчення війни (ISW)  також повідомляє, що Іран може розширити свою військову підтримку Росії у найближчі місяці.

Влада Ірану все спростовує, втім є різні докази походження безпілотників, які вбивають українців і руйнують їхню інфраструктуру. Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, яке має встановити причетних до постачання у Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. Днями Євросоюз затвердив санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні з Україною.

Читайте також: Курош Сехаті: Іранці також проти Путіна, бо він підтримує наш ісламський уряд
Теги: журналіст санкції скандал інтернет

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