Що буде на «Рамштайні» та які нові санкції вигадали в ЄС: головне за ніч

Триває 356-та доба повномасштабної війни Росії проти України

Світ чекає на нові санкції та нову зустріч міністрів оборонів країн-партнерів. Країна-агресор втрачає ресурси, але продовжує погрожувати світу – то на дуель когось покличе, то в чужому небі своїми винищувачами перевірить адекватність та швидкість пілотів НАТО. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 лютого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що буде на «Рамштайні»

Зустріч міністрів оборони країн-партнерів, яка відбудеться у вівторок, 14 лютого, збирає навколо себе не менше конспірологічних теорій, ніж інопланетяни на китайській «розвідувальній повітряній кулі».

Всі намагаються спрогнозувати, які саме теми будуть обговорюватися. Зокрема, Financial Times вважає, що питання надання бойових літаків Україні на порядку денному стоятиме, втім міжнародні союзники сконцентрують свою увагу на збільшенні постачання боєприпасів. Ба більше. Журналісти не виключають, що Україна може підняти тему прямих контактів між Києвом та західними компаніями з виробництва зброї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Одночасно з цим ми отримуємо позитивні сигнали від Фінляндії щодо поставки танків. А Італія підтримує створення трибуналу для РФ.

Санкційний пакет задовольнив не всіх

Як відомо, Європейський Союз може ухвалити 10-й пакет санкцій проти Росії вже наступного тижня. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, нові заборони на торгівлю мають коштувати Росії 10 млрд євро.

Але Польща розчарована початковою пропозицією цього пакету.

Варшава не задоволена тим, що обмеження не передбачають санкцій проти компанії «Росатом», що було важливою вимогою України, яку в цій вимозі підтримувала Польща.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще одна серйозна претензія - відсутність у новому пакеті санкцій за примусове усиновлення українських дітей. Також немає там головної польської вимоги, яка стосувалася виключення «Газпрому» з системи UER.

Конфуз тижня: у дуелянта дуелянтулка зламалась

До речі про санкції. Стало відомо, що у межах десятого пакету Європейський Союз може запровадити додаткові обмежувальні заходи щодо ПВК Вагнера. На цьому наполягає Франція, вимагаючи внести до чорного списку значну кількість фізичних осіб та організацій, пов'язаних із цією військовою компанією.

Тим часом ресурси самого ПВК Вагнера тануть на очах. Історія на підтвердження цієї тези, яка трапилась цієї ночі, претендує на звання «конфуз тижня». Нещодавно Євген Пригожин запросив Володимира Зеленського на «повітряну дуель». Причому зробив це максимально пафосно, знявши ролик в кабіні СУ-24. Але українські ППО вчора цей винищувач збили. Спочатку про те, що йдеться про саме той винищувач, сказав Пригожин.

А на ранок прийшли новини від Генштабу ЗСУ, в яких згадується збитий СУ-24 (до речі це не єдиний російський винищувач, в який ми поціліли минулої доби). Тож дуель, ймовірно, відміняється.

Хоча Пригожин може взяти російські винищувачі, які ледве не були збиті над Польщею. Як вони опинилися у повітряному просторі НАТО – питання цікаве. Щоправда, безпосередньо Альянс відповідь на нього шукає не дуже активно. Мабуть, активності заважає традиційне глибоке занепокоєння.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гарно палає

Палають у Росії не тільки літаки, а й науково-дослідні центри. Вночі зайнялая пожежа у Москві на території НДІ точних приладів. Заклад займається розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіаційного ракетного озброєння.