Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Що буде зі зруйнованою через обстріл будівлею Миколаївської ОДА: відповідь влади

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Що буде зі зруйнованою через обстріл будівлею Миколаївської ОДА: відповідь влади
Будівля Миколаївської ОДА була зруйновано ворожим ударом вранці 29 березня
фото з відкритих джерел

Будівля Миколаївської ОДА не підлягає відновленню

Зруйнована в березні обстрілом російських загарбницьких військ будівля Миколаївської обласної адміністрації не підлягає відновленню. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«На жаль, є експертиза, що вона (будівля – ред.) не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва», – сказав Кім.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого по перший поверхи.

Тоді у ДСНС повідомили про 12 загиблих і 33 поранених. Пізніше місцева влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 28.

Нагадаємо також, що у ніч на 8 грудня російські загарбники атакували Миколаїв – поцілили по транспортній базі.

Теги: окупанти росія війна Миколаївщина Миколаїв

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформації про жертв немає
Окупанти вдарили по транспортній базі Миколаєва: Банкова показала наслідки
8 грудня, 08:16
Колаборантці загрожує до 10 років ув’язнення
СБУ затримала «завгоспа» колишньої окупаційної адміністрації Миколаївщини
5 грудня, 10:26
За словами Кіма, за місяці війни він лише один раз бачився зі своєю родиною
Віталій Кім показав, як зустрічає на вокзалі дружину, яка повернулася до Миколаєва
26 листопада, 14:26

Події в Україні

Що буде зі зруйнованою через обстріл будівлею Миколаївської ОДА: відповідь влади
Що буде зі зруйнованою через обстріл будівлею Миколаївської ОДА: відповідь влади
Ніч терору у Нікополі: є поранені і масштабні руйнування (фото)
Ніч терору у Нікополі: є поранені і масштабні руйнування (фото)
Кім розповів, що окупанти зробили з мешканцями Кінбурнської коси
Кім розповів, що окупанти зробили з мешканцями Кінбурнської коси
З якою метою Путін постійно закликає Україну до переговорів: роз'яснення ISW
З якою метою Путін постійно закликає Україну до переговорів: роз'яснення ISW
У двох містах України прогриміли вибухи
У двох містах України прогриміли вибухи
Гроссі пояснив, коли буде створена зона безпеки навколо Запорізької АЕС
Гроссі пояснив, коли буде створена зона безпеки навколо Запорізької АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель
46K
Божий знак? Митрополит Онуфрій розлив чашу з причастям
28K
У Лаврі пролилась кров Христова
21K
Заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику в Лукашенка 
16K
СБУ прийшла з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні – ЗМІ
14K
РФ може зупинити війну вже сьогодні: США пояснили, що чекають від Путіна

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Вчора, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Вчора, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Вчора, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Вчора, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту