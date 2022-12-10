Що буде зі зруйнованою через обстріл будівлею Миколаївської ОДА: відповідь влади

Будівля Миколаївської ОДА не підлягає відновленню

Зруйнована в березні обстрілом російських загарбницьких військ будівля Миколаївської обласної адміністрації не підлягає відновленню. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

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«На жаль, є експертиза, що вона (будівля – ред.) не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва», – сказав Кім.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого по перший поверхи.

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Тоді у ДСНС повідомили про 12 загиблих і 33 поранених. Пізніше місцева влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 28.

Нагадаємо також, що у ніч на 8 грудня російські загарбники атакували Миколаїв – поцілили по транспортній базі.