Що чекає на фронт без допомоги Заходу: нардепка розкрила план дій України

Європа і Америка разом не можуть виготовити таку кількість боєприпасів, яку використовує Росія

Україна готує три лінії оборони – міцних фортифікаційних укріплень на випадок, якщо зброя та кошти від західних партнерів будуть поступати із затримкою, або взагалі будуть відсутні. Про це в ефірі телемарафону заявила очільниця тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради з питань моніторингу постачання зброї, народна депутатка Олександра Устінова.

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«Насправді зараз запасні варіанти – це країни «Великої сімки», які нам вже два місяці допомагали перекривати дірку в бюджеті, тому що в нас щомісяця американські платники податків вливали в український бюджет 1,1 млрд доларів.

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Зараз, коли ця допомога два місяці не надходила, починаючи з вересня, інші країни G7 допомагали нам прямим бюджетним фінансуванням», – каже Устінова.

Вона висловила сподівання, що все ж таки, допомога від США буде підтримана американськими законодавцями. Найперше це стосується надходження зброї до України.

«Зараз ключове, що нам потрібно – це зброя. З тих 60 млрд, які ми зараз бачимо в пакеті, більше 20 млрд передбачено на зброю, 11,8 млрд передбачено на пряме бюджетне фінансування. 800 млн, які зараз Америка збирається виділити Україні – залишки, які були на рахунках, які лишились з попереднього бюджету, який голосував нам Конгрес», – пояснила вона.

Що буде, якщо допомога припиниться

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Нардепка запевнила, що в України є варіант на випадок того, якщо допомога раптом припиниться.

«Якщо не буде зброї, ми вже готуємося, готуємо фортифікаційні укріплення зараз у три лінії. Розуміючи, що можливо нам доведеться, особливо взимку, переходити до захисної війни, а не йти в напад, як до цього було.

І ми розуміємо, що навіть коли будуть виділені гроші, в світі закінчуються боєснаряди. На жаль, ту кількість, яку використовує Росія, всі разом, Європа і Америка, не можуть виготовити», – підсумувала Олександра Устінова.

Нагадаємо, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

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Раніше стало відомо, що Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України. Американський президент закликав конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну «подарунка» й ухвалити допомогу Україні до того, як Конгрес піде на канікули.

Як відомо, у США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Байден запросив у Конгресу понад $100 млрд, у які входять $60 млрд для України.

Так, згідно із цим запитом, частину грошей спрямують на додаткове озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою, а також поповнити запаси Міноборони США, витрачені на підтримку українців.

Також передбачене фінансування, серед іншого, на пряму бюджетну підтримку України, щоб допомогти їй продовжувати надавати життєво важливі послуги своєму народу та підтримувати свою економіку під час війни.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету. На початку грудня Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні. Проти проголосували всі республіканці та незалежний сенатор Берні Сандерс.