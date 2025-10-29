Головна Країна Події в Україні
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: під завалами знайдено тіло жінки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: під завалами знайдено тіло жінки
Стався вибух побутового газу
фото: Facebook/Поліція Хмельницької області

Остаточний висновок щодо причини вибуху буде зроблений після повного розбору завалів та експертних висновків

На вулиці Тернопільській у Хмельницькому, де 28 жовтня стався вибух, під завалами багатоповерхівки знайдено тіло жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Раніше начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що, ймовірно, під завалами може бути жінка 1973 року народження. Звʼязок з нею був відсутній.

Нагадаємо, 28 жовтня близько 15:00 години у Хмельницькому по вулиці Тернопільській було чути вибух. За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу.

Унаслідок вибуху постраждали люди, частково зруйновані девʼять квартир, ще 15 квартир пошкоджені. Розслідується декілька версій вибухи. Остаточну версію оприлюднять правоохоронні органи.

Для надання допомоги постраждалим розгорнуто Пункт незламності, а також намети Українського Червоного Хреста. Остаточний висновок щодо причини вибуху буде зроблений після повного розбору завалів та експертних висновків.

Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: під завалами знайдено тіло жінки
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: під завалами знайдено тіло жінки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2025
Атака на Одещину та Харківщину, вибухи у Росії, Трамп у Південній Кореї: головне за ніч
Атака на Одещину та Харківщину, вибухи у Росії, Трамп у Південній Кореї: головне за ніч
Росія заявляє про оточення Куп'янська: що каже командування ЗСУ
Росія заявляє про оточення Куп'янська: що каже командування ЗСУ
Окупанти атакували Чугуїв на Харківщині: виникла пожежа на підприємстві
Окупанти атакували Чугуїв на Харківщині: виникла пожежа на підприємстві

