Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: під завалами знайдено тіло жінки

На вулиці Тернопільській у Хмельницькому, де 28 жовтня стався вибух, під завалами багатоповерхівки знайдено тіло жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Раніше начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що, ймовірно, під завалами може бути жінка 1973 року народження. Звʼязок з нею був відсутній.

Нагадаємо, 28 жовтня близько 15:00 години у Хмельницькому по вулиці Тернопільській було чути вибух. За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу.

Унаслідок вибуху постраждали люди, частково зруйновані девʼять квартир, ще 15 квартир пошкоджені. Розслідується декілька версій вибухи. Остаточну версію оприлюднять правоохоронні органи.

Для надання допомоги постраждалим розгорнуто Пункт незламності, а також намети Українського Червоного Хреста. Остаточний висновок щодо причини вибуху буде зроблений після повного розбору завалів та експертних висновків.