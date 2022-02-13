«Слугам» не дозволяють покидати Україну? Депутати прокоментували заборону

«Слуги народу» запевняють, що їм ніхто нічого не забороняв

Єгор Чернєв та Олександр Мережко заперечили цю інформацію

Народний депутат Олександр Дубінський, якого виключили з партії «Слуга народу» в соцмережах заявив, що нібито депутатам від провладної фракції заборонили покидати територію України.

Пізніше нардепи від «Слуги народу» Єгор Чернєв та Олександр Мережко у коментарі ТСН заперечили цю інформацію. Вони наголосили, що слова Дубінського не відповідають дійсності.

Заява Дубинського з'явилася на тлі повідомлень про закриття повітряного простору України. Проте міністерство інфраструктури оголосило про відсутність планів щодо закриття авіапростору над Україною. Уряд працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни.

Як відомо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.