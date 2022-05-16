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    Словацька поліція затримала топ-чиновника, який підтримував війну Росії проти України

    Колишній керівник міністерства юстиції\ та Верховного суду Словаччини Штефан Гарабін схвалював напад Росії на Україну і поплатився за це кримінальною справою - Словацька поліція затримала топ-чиновника, який підтримував війну Росії проти України
    Колишній керівник міністерства юстиції\ та Верховного суду Словаччини Штефан Гарабін схвалював напад Росії на Україну і поплатився за це кримінальною справою
    фото: Facebook Штефана Гарабіна

    Колишній міністр юстиції та очільник Верховного суду Словаччини поплатився за підтримку РФ

    Екс-керівник Верховного суду Словацької республіки Штефан Гарабін був затриманий поліцією. Про це пише видання Pravda.

    Проти Гарабіна була відкрита кримінальна справа через те, що він підтримував і схвалював агресію Росії проти України.

    Поліція на Facebook-сторінці підтвердила затримання колишнього очільника Мін’юсту та Верховного суду країни, втім, не називаючи його імені.

    Депутати словацького парламенту Андрей Станчик та Крістіан Чековський назвали затримання Гарабіна хорошим знаком для усіх громадян Словаччини. «Ми бачимо, що активна боротьба зі злом має сенс. Звинувачення на адресу Штефана Гарабіна також є сигналом того, що ніхто в Словаччині не є недоторканим», – зазначили члени Національної ради.

    Крім того, Станчик нагадав, що заяви Гарабіна є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти Європи, зокрема, проти Словаччини.

    Нагадаємо, раніше Словаччина передала Україні свій єдиний зенітно-ракетний комплекс С-300.

    За останньою інформацією, цей комплекс уже воює проти військ країни-агресора на південному фронті.

    Також Словаччина готова передати Україні й винищувачі МіГ-29.

    Теги: росія окупанти Словаччина війна Україна окупація #stoprussia
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    Словацька поліція затримала топ-чиновника, який підтримував війну Росії проти України